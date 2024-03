Freezing Vibration Volume 2 Blu-ray Kritik

Eigentlich sollte die Pandora Satellizer el Bridget ihre Wunden in der West Academy auskurieren, doch diese denkt nicht daran und reist zum Anwesen ihrer Familie. Dort möchte sie ihre Eltern um Hilfe gegen die Machenschaften der Genetik-Organisation Chevallier bitten. Diese sind im Moment noch in der Forschung um „E-Pandoras“ und schrecken dabei auch nicht vor Leichen zurück.

Freezing Vibration – Volume 2 LTD.

Die Genetik-Organisation Chevallier will im Kampf gegen die Außerirdischen Novas die perfekte Waffe herstellen und durch eine künstliche Essenz dafür sorgen, dass sich jede Frau in eine Pandora verwandeln kann. Leider ist diese Forschung nicht ganz ungefährlich und so benötigt man junge Frauen, die nichts mehr zu verlieren haben.

Doch nun hat Amelia, eine dieser Testpersonen, gegen dieses Unterfangen aufgelehnt und weigert sich noch weitere Freundinnen für dieses sinnlose Unternehmen zu verlieren. Durch die Freundschaft zur Pandora Elisabeth Mably versucht sie die Genetik-Organisation Chevallier zu stoppen, doch dieses muss Elisabeth mit dem Ruin ihrer Familie und auch beinahe mit ihrem Leben zahlen. Völlig verzweifelt injiziert sich Amelia das kaum getestete Mark IV Serum, ohne auf die Konsequenzen zu achten.

Schon nach kurzer Zeit beginnt das Mark IV Serum bei ihr zu wirken und sie in eine Nova zu verwandeln. Während Satelizer, Elisabeth und andere versuchen ihre Freundin vor den schrecklichen Auswirkungen des Serums zu bewahren und noch versuchen ein mögliches Gegenmittel zu finden, setzt die Genetik-Organisation Chevallier auf treu ergebene Pandoras, die diesen Zwischenfall schnell beenden sollen.

Ein Kampf zwischen „Schwestern“ beginnt, der bis zum Äußersten geführt wird. Doch wer wird gewinnen? Die Verteidiger der Wahrheit und Beschützer der Menschheit, oder die treuen Kämpferinnen der Genetik-Organisation Chevallier? Doch alles kommt anders, als der Nova Modus gezündet wird und die Pandoras sich einer allmächtigen Gefahr gegenübersehen. Wird es ihnen gelingen wieder zusammen zu arbeiten und die Gefahr für die komplette Menschheit zu besiegen?

Mit dem zweiten Volume von „Freezing Vibration“ veröffentlicht Polyband Anime nun die letzten sechs Episoden dieser erfolgreichen Ecchi Science Fiction Serie. Die Serie ist zwar schon über 10 Jahre alt, doch die Verantwortlichen von Polyband Anime haben nun eine deutsche Synchronspur für diese interessante Serie geschaffen, die es nun auch dem deutschen Fan offiziell ermöglicht in den Genuss dieser Serie zu kommen.

Während in der ersten Staffel die Ausbildung der Pandoras im Vordergrund gestanden hat, wird in der zweiten Staffel die Frage der Moral und Ethik in den Mittelpunkt gerückt. Ist es für das Wohl aller gerechtfertigt junge Menschen zu opfern und durch ungetestete Chemikalien zu Supersoldaten zu machen? Selbst wenn man weiß, dass fast alle der Probanden bei diesen Tests sterben werden?

Natürlich gibt es aber nicht nur dieses sehr ersthafte Thema. Fans des Ecchi Genres werden in diesen sechs Episoden auch wieder mit einer Menge nackter Haut belohnt, obwohl es nicht so viel wie in der ersten Staffel ist. Dafür ist die Gewalt deutlich gestiegen und auch das hinterhältige Spiel mit der menschlichen Psyche und der Moral rückt weiter in den Vordergrund.

„Freezing Vibration“ ist eine gute actionreiche Science Fiction Serie, die an einigen Stellen auch sehr schlüpfrig ist. Vor allem die kurzen Ovas haben es da wieder in sich, sind aber nur als Bonus zu sehen und haben mit der eigentlichen Handlung nichts zu tun. Dafür bedienen sie aber genau das Ecchi Prinzip und zeigen deutlich mehr nackte Haut. Natürlich sieht man hier auch schon das Hauptzielpublikum der Serie, da es fast ausschließlich um junge Frauen mit großen Brüsten geht, während die männlichen Figuren eher ganz „normale“ junge Männer sind.

Dieses zweite Volume der Reihe „Freezing Vibration“ ist ein gelungener Abschluss für eine interessante Serie. Den Machern ist es gelungen die Manga Reihe von Dail-Young Lim und Kwang-Hyun Kim gut einzufangen und in bewegten Bildern zu erzählen und auch zu einem zufriedenstellenden Ende zu bringen. Dennoch sind immer noch nicht alle Fragen geklärt, doch leider ist mit dieser Box die Serie abgeschlossen.

Persönlich fühlte ich mich gut unterhalten und durch das Bonusmaterial von Polyband (Postkarten und ein sehr ausführliches Booklet) hat man auch mit diesem Volume ein gutes Komplettpaket an Ecchi Anime erhalten.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon