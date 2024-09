Full Force Festival findet 2025 nicht statt

Nach dem Festival ist in der Regel vor dem Festival. Genau wie bei den meisten anderen Festivals, gibt es zeitnah nach der aktuellen Ausgabe meist schon erste Infos. Häufig schon live während des Festivalbetriebs. Das war auch beim Full Force Festival so. Doch für die Ausgabe im Jahre 2025 blieb das bis vor kurzem aus. Die Veranstalter schreiben nun folgendes dazu – denn die nächste Ausgabe gibt es erst im Jahre 2026:

“Liebe FULL FORCE Family,

in den letzten Wochen und Monaten haben wir viele besorgte Mails und Nachrichten von Euch erhalten und wir sind zutiefst gerührt davon, welch große Bedeutung das FULL FORCE Festival für Euch alle hat! Wir möchten uns daher bei Euch dafür entschuldigen, dass wir uns bisher noch nicht melden konnten!

Leider müssen wir Euch heute mitteilen, dass es im Jahr 2025 kein FULL FORCE Festival geben wird. In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir unter größten Anstrengungen alles versucht, dass das Festival wie gewohnt stattfinden kann, doch der „most metal place on earth“ muss im kommenden Jahr leider still bleiben. Wir möchten die aktuelle Pause dafür nutzen, um im Jahr 2026 mit voller Kraft zurückzukehren!

Die Gründe für die Absage sind vielschichtig und stellen unser Team vor einige Hürden, die wir mit dem Fokus auf das kommende Jahr nicht ohne Weiteres meistern können. Wir möchten Euch ein Festival bieten, das Euren Bedürfnissen gerecht wird, doch die gegebenen Umstände machen es uns leider unmöglich, das Festival wie gewohnt im kommenden Jahr durchzuführen.

Seit 1994 ist das (With) Full Force ein fester Bestandteil der deutschen Festival-Landschaft – DER Trendsetter für das gesamte Genre, das größte Szene-Festival im Osten Deutschlands und ein Zuhause für Metalcore, Hardcore, Metal, Punk und viele andere großartige Musikrichtungen. Das FULL FORCE hat weiterhin das Ziel für Euch ein modernes und abwechslungsreiches Festival zu schaffen und eine Heimat für sowohl junge, neue Acts, als auch die großen, internationalen Legenden unserer Szene zu bieten.

Wir möchten uns herzlich bei der gesamten FULL FORCE Family bedanken: bei allen Fans, den Bands, den Partnern und Freund:innen, unserem gesamten Team und allen Beteiligten, die uns seit vielen Jahren unterstützen und begleiten. Diese Leidenschaft und Hingabe machen das FULL FORCE Festival zu etwas ganz Besonderem und sind für uns stets Motivation und der größte Lohn. Ihr alle, egal ob Fan oder Crew, macht das Festival zu etwas Einzigartigem und dafür sind wir Euch stets dankbar!

Aktuell arbeiten wir daran, das FULL FORCE Festival 2026 vorzubereiten und umzusetzen. Sobald es neue Informationen darüber gibt, werden wir diese zuerst über unseren Newsletter verkünden. Die Anmeldung zum Newsletter findet Ihr auf unserer Website!

Bis dahin wünschen wir Euch alles Gute und weiterhin einen unstillbaren Durst nach Metal, Core und Erdbeerbowle!

Glück auf aus Ferropolis,

Eure FULL FORCE Crew” (Quelle)