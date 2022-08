Future Boy Conan als Crowdfunding-Fan-Aktion bei Polyband Anime

45 Jahre hat es gedauert, doch nun möchte Polyband Anime eine deutsche Fassung des Anime Serienklassikers Future Boy Conan veröffentlichen. Nachdem es schon eine englische, französische, spanische und italienische Synchronisation der Serie existiert, möchte Polyband Anime nun eine deutsche Synchronisation der Serie veröffentlichen.

Future Boy Conan Crowdfunding-Aktion

Leider sind die Kosten für eine derartige Synchronisation immens, so dass Polyband auf die Hilfe der deutschen Fans angewiesen ist um das Frühwerk von Anime-Legende Hayao Miyazaki wieder aufleben zu lassen. Seit dem 28. Juli 2022 bietet Polyband bei der Crowdfunding-Plattform kickstarter.com die Möglichkeit sich als Fan bei der Umsetzung dieses einzigartigen Projekts zu beteiligen und einzubringen.

Wenn das Finanzierungsziel erreicht wird, dann erhalten Unterstützer der Kampagne eine limitierte Vorbestellungsaktion mit exklusiven Belohnungen sowie der einzigartigen Möglichkeit sich an der Produktgestaltung für die Veröffentlichung zu beteiligen. Am Ende der Kampagne soll eine gemeinsam Erschaffene DVD und Blu-ray Box stehen, auf die alle am Projekt beteiligten stolz sein können.

Wer sich an diesem wirklich einmaligen Projekt beteiligen möchte und die 26 Episoden umfassende Serie in deutschem Ton erleben möchte, kann dies unter folgendem Link: