Ghost – Impera CD Kritik

“Impera” ist das fünfte Studioalbum der schwedischen Rock-Band Ghost und erschien am 11. März 2022, Es wurde von Klas Åhlund produziert, der auch für das Album “Meliora” (2015) verantwortlich war. Vor dem Album-Release gab es drei Single. Die erste war “Hunter’s Moon” als Support für den Slasher-Film “Halloween Kills”. Die zweite Single war “Call Me Little Sunshine” und die dritte “Twenties”. Der Longplayer beschäftigt sich inhaltlich mit dem Aufstieg und dem Fall von Imperien.

© Ghost – Impera Cover Artwork

Nach dem Intro “Imperium” startet die Platte mit “Kaisarion”, eine germanisierte Form von Caesareum, wo Hypathia (eine griechische spätantike Mathematikerin, Astronomin und Philosophin) zu Tode gesteinigt wurde. Das Stück schildert den Beginn eines Imperiums. “Spillways” folgt danach, und ist auch die vierte und letzte Single vom Studioalbum. Sie erschien nach Album-Release. Ebenfalls ziemlich stark, genau wie das folgende “Call Me Little Sunshine”.

“Hunter’s Moon” ist eine Art Gegenstück zu “Call Me Little Sunshine”. In letztgenannten kommt die Stimme im Kopf von außerhalb, in “Hunter’s Moon” aber von innen. “Watcher In The Sky” beschäftigt sich mit Regressionen. Dem Zurückfallen in alte Muster beispielsweise. Oder dem Fall vom aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand wieder zurück, dass die Erde flach ist, wie Sänger Tobias Forge selbst erläuterte.

“Dominion” ist ein weiteres Instrumental, ebenso das Intro. Die Lyrics von “Twenties” sind feindlich, böse. Getarnt als Geschenk, nette Geste für die man sich bedanken sollte. Geöffnet entpuppt sich die Luft aber als vergiftet. Ähnlich dem, was uns Konservative aktuell und schon früher immer auftischen wollten. “Darkness At The Heart Of My Love” handelt von Werten unter dem Mantel einer Gott-fürchteten Person. Darunter kommen aber die wahren Gesichter zutage und nichts davon wird umgesetzt, was gepredigt wird. Alles für Macht und Geld.

”Griftwood” schlägt in eine ähnlich Kerbe und handelt von Fake-Predigern, die alles für mehr Reichtum machen. “Bite Of Passage” ist ein weiteres instrumentales Stück. “Respite On The Spitalfields” handelt (in)direkt von Jack The Ripper, direkt aber von den Nachwehen in dem Londoner Stadtteil. Denn, weil er nie geschnappt wurde, nie bekannt wurde, wer dahinter steckt(e), lebten die Leute sicherlich noch eine Weile in Angst und Schrecken. Laut Tobias Forge handelt dieser Song genau davon.

Ghost haben mit “Impera” ein spannendes Album abgeliefert, das sowohl textlich als auch musikalisch zu unterhalten weiß und auf diesen beiden Ebenen einiges kann. Große Empfehlung und ein würdiger Nachfolger von “Prequelle”.