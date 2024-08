Ghost – Rite Here Rite Now CD Kritik

Am 26. Juli erschien das Release “Rite Here Rite Now (Original Motion Picture Soundtrack)” zum gleichnamigen Ghost-Musikfilm “Rite Here Rite Now”. Eine Mischung aus Live-Erlebnis (Konzert) und Spielfilm. Den Film habe ich nicht gesehen, aber die Platte liegt mir vor.

© Ghost – Rite Here Rite Now (Artwork)

Von den insgesamt 18 Songs sind die ersten 17 live im Kia Forum in Inglewood aufgenommen worden. Der 18. Track ist “The Future Is a Foreign Land” und stammt aus der “1969 Sessions”. Dort entstanden drei Stücke, die ersten beiden Tracks erschienen auf der EP “Seven Inches of Satanic Panic”.

Bei den beiden Konzerten im Forum, sprach die Band ein Handyverbot aus, um Leaks zu vermeiden. Die Lieder “He Is”, “Ritual”, “Con Clavio Con Dio”, “Year Zero” und “Mummy Dust” wurden bei den Live-Auftritten ebenfalls gespielt, kamen aber nicht auf das Album. Und der Track “If You Have Ghosts” ist hier in einer Akustik-Version zu hören.

Über Live-Alben kann man entweder meckern oder löblich reden. Heißt es zumindest. Man kann aber auch zwiegespalten oder in einer der zahlreichen Graubereiche sein. Das Release “Rite Here Rite Now (Original Motion Picture Soundtrack)” empfinde ich aber als überaus gelungen und kann dem Ganzen sehr viel abgewinnen. Die Atmosphäre ist prima und kommt gut rüber. Die Studioversion des 18. Tracks ist eine interessante Ergänzung auf einem Live-Album und ein schönes Gimmick.

Persönlich hätte ich auch gerne die gestrichenen Songs auf diesem Live-Release gehabt. Einfach der Vollständigkeit halber. Dennoch eine wirklich gute Veröffentlichung der Schweden und ein weiterer Meilenstein.

Band: Ghost

Titel: Rite Here Rite Now (Original Motion Picture Soundtrack)

Erscheinungsdatum: 26.07.2024

Genre: Alternative, Rock

Label: Loma Vista Recordings



Tracklist:

Imperium Kaisarion Rats Faith Spillways Cirice Absolution Call Me Little Sunshine Watcher In The Sky If You Have Ghosts (Chamber Version) Twenties Miasma Mary On A Cross Respite On The Spitalfields Kiss The Go-Goat Dance Macabre Square Hammer The Future Is A Foreign Land