Ghost veröffentlichen “The Future Is A Foreign Land”

Ghost veröffentlichten kürzlichen den Song “The Future Is A Foreign Land” aus dem Soundtrack zum laufenden Kinofilm “Rite Here Rite Now”. Das war bei der Premiere im Kino zum besagten Film eine große Überraschung.

Denn bei “The Future Is A Foreign Land” handelt es sich den dritten Song aus den zeitlosen 1969er Sessions der schwedischen Theatrical Rock-Ikonen, bei denen Papa Nihil als Frontmann auftrat. Der gleichen Besetzung haben wir das Single-Release “Seven Inches of Satanic Panic” zu verdanken. Die beiden auf darauf enthaltenen Hits – “Kiss the Go-Goat” sowie das RIAA-zertifizierte Platin-TikTok- und Billboard-Hot-100-Durchbruchsphänomen “Mary on a Cross” – mutieren mithilfe des nun enthüllten “The Future is a Foreign Land” zu einer unheiligen Dreifaltigkeit.

Hört den Song hier: https://i.ghost-official.com/Future

Zum ersten Mal ertönte “The Future Is A Foreign Land” bei der Weltpremiere von Ghosts erstem Kinofilm “Rite Here Rite Now”, wo der Song im Abspann läuft. Es ist der einzige bisher unveröffentlichte Song im offiziellen Soundtrack des Films.

Die komplette Tracklist von “RITE HERE RITE NOW: The Original Motion Picture Soundtrack” lautet wiefolgt:

Imperium Kaisarion Rats Faith Spillways Cirice Absolution Call Me Little Sunshine Watcher In The Sky If You Have Ghosts (Chamber Version) Twenties Miasma Mary On A Cross Respite On The Spitalfields Kiss The Go-Goat Dance Macabre Square Hammer The Future Is A Foreign Land*

*Alle Songs wurden live im Kia Forum aufgenommen, außer “Future is a Foreign Land”.