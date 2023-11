Gossip veröffentlichen Single “Crazy Again”, kündigen Album “Real Power” an

Die Band um Beth Ditto mit dem Namen Gossip veröffentlichte ihre neue Single “Crazy Again” vor kurzem. Außerdem kündigte die Gruppe ihr neues Studioalbum “Real Power” für den 22. März 2024 an. Dieses wurde von Rick Rubin produziert.

11 Jahre lang war es ruhig um die Iconic Band The Gossip, die damals eine ganze Musikszene aufgewirbelt haben mit Songs wie „Heavy Cross“ und „Standing In The Way Of Control“. Seit heute steht fest: Gossip kehrt mit „Real Power“, ihrem ersten Album nach 14 Jahren, zurück. Das Album wird am 22. März 2024 veröffentlicht und wurde von dem Produzenten Rick Rubin produziert. „Als wir begannen, ging es bei Gossip viel darum, wegzulaufen – das war immer Teil der Musik“, sagt Ditto. „Wir haben überlebt. Wir kamen aus dem Nichts, und wir haben uns da rausgeholt. Und jetzt, 20 Jahre später, immer noch gemeinsam Musik zu machen, ist einfach unglaublich.“

© Gossip – Real Power (Album Artwork)

Die erste Single „Crazy Again“ aus „Real Power“ ist ein Track, der die Energie tiefer Verbundenheit und Freude einfängt. „Der Song handelt davon, verliebt zu sein und sich sicher zu fühlen“, sagt Frontfrau Beth Ditto.

Das Musikvideo zu „Crazy Again“ zeigt Gossip erneut in Zusammenarbeit mit Regisseur Ssion (Perfume Genius, King Princess). Das Video wurde in Kansas City gedreht.

Das Video kann hier gesehen werden:

