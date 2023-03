Grimms Märchen Folge 11 Das tapfere Schneiderlein / Der Frieder und das Katherlieschen / Die drei Männlein im Walde Hörspielkritik

Es war einmal…ein Schneider, der eigentlich nur ein wenig Mus essen wollte. Als er dann aber sein Brot zur Seite legte, setzten sich Fliegen darauf. Das wollte er natürlich nicht und hat sieben mit einem Schlag erwischt.

Grimms Märchen Folge 11

Da er nicht nur Schneider, sondern auch ein kleiner Prahlhans war, hat er sich selbst einen Gürtel gemacht auf dem „Sieben auf einen Streich“ stand. Mit diesem Gürtel ist er in die Welt hinausgezogen und hat erstaunliche Abenteuer sowie einen Wandel seines eigenen Gemüts erlebt.

Es war einmal….ein hart arbeitender Mann namens Frieder sowie seine Frau mit dem Namen Katherlieschen. Während der Frieder durch seine harte Arbeit immer wieder unterwegs ist, bleibt seine Frau zu Hause. Der Frieder gibt ihr immer Anweisungen, was sie zu tun hat und da das Katherlieschen diese immer wortwörtlich nimmt, entsteht dabei immer einiges an Chaos.

So auch als der Frieder einen Batzen Gold bekommen hat. Da er Angst hatte, dass das Katherlieschen das Gold für irgendetwas unsinniges verwendet, hat er ihr gesagt, dass es komplett wertlos sei, sie es aber nicht berühren darf.

Leider hat das Katherlieschen das Gold dann an zwei raffgierige Krämer gegeben, die ihr dafür im Gegenzug unnützen Plunder zurückgelassen haben. Als Frieder da sieht macht er sich sofort auf die Suche nach den Männern, doch auch hierbei entwickelt sich das Katherlieschen zu einem Problem.

Es war einmal…ein Mann der seine Frau verloren hat und nun wieder heiraten möchte. Die Stiefmutter hat der Tochter des Mannes viel dafür versprochen, doch schon nach kurzer Zeit muss die junge Frau leider feststellen, dass ihre Stiefmutter nur böse ist und sie nur drangsalieren will.

So auch an einem Tag im Winter, als die Stiefmutter die junge Frau in einem dünnen Kleidchen in den Wald schickt um Erdbeeren zu sammeln. Völlig erfroren kommt sie an ein kleines Haus, in dem drei seltsame Männer wohnen. Da die junge Frau nett zu den drei Männlein ist, schenken sie ihr drei Gaben, die in der Zukunft für sie mehr als Wertvoll sein sollen.

Als die Stiefmutter davon erfährt entsendet sie auch ihre eigene Tochter. Diese ist aber nicht so nett und freundlich und statt guter Gaben erhält sie genau das Gegenteil von den drei Männlein. Doch damit endet die Missgunst der bösen Stiefmutter noch lange nicht, denn diese ist erst zufrieden, wenn ihre Stieftochter tot ist und ihre eigene Tochter sowie sie selbst die guten Dinge ihrer Stieftochter für sich beanspruchen können.

Neben den Hörspielserien „Gruselkabinett“ und „Sherlock Holmes – Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs“ veröffentlicht Titania Medien auch die Hörspieladaption von „Grimms Märchen“. In der hier vorliegenden elften Episode werden uns Hörern die alten Geschichten der Gebrüder Grimm von Autor Marc Gruppe in einem frischen Gewand präsentiert, ohne zu sehr von den Originalen abzuweichen.

In drei Geschichten werden hier die Abenteuer eines Schneiders, der von der Fehlinterpretation seines Umfelds lebt, eines völlig unterschiedlichen Ehepaares sowie einer netten jungen Frau und ihrer bösen Stieffamilie erzählt. Vor allem letzteres ist bei den Gebrüdern Grimm ein gerne gewähltes Mittel, um etwas abgrundtief Gemeines und Böses darzustellen, was auch in Gruppes Adaption mehr als deutlich wird.

Für die Umsetzung der drei Geschichten konnten Marc Gruppe und Stephan Bosenius sowie das restliche Team von Titania eine Reihe an bekannten Hörspiel- und Synchronsprechern verpflichten. Die Konstante zwischen den Hörspielen ist Peter Weis, der bei allen drei Geschichten als Sprecher agiert.

So kann man beim tapferen Schneiderlein die Stimmen von Jens Wawrczeck, Ingeborg Kallweit, Bert Stevens, Lutz Reichert, Valentin Stroh, Jean Paul Baeck, Hans Bayer, Uschi Hugo, Bodo Primus, Tom Raczko und Marc Gruppe hören.

Bei „Der Frieder und das Katherlieschen“ sind es Bernd Kreibich, Herma Koehn, Bodo Primus, Valentin Stroh, Jean Paul Baeck, Regina Lemnitz, Lutz Reichert und Bert Stevens.

In der letzten Geschichte „Die drei Männlein im Walde“ sind es die Stimmen von Rolf Berg, Reinhilt Schneider, Ingeborg Kallweit, Regine Lamster, Bodo Primus, Bert Stevens, Lutz Reichert, Valentin Stroh, Marc Gruppe sowie Edward McMenemy.

Auch wenn ich nicht mehr wirklich zur Zielgruppe von Märchen gehöre, habe ich mich mit dieser Produktion sehr gut unterhalten gefühlt. Marc Gruppe und Stephan Bosenius ist es gelungen eine gute Atmosphäre zu erschaffen so dass man sich beim Hören gut in die jeweilige Welt hineinversetzen kann.

Ich hoffe, dass sich noch mehr Hörer für diese Geschichten begeistern können, so dass wir noch lange in den Genuss der Abenteuer aus „Grimms Märchen“ kommen können.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten