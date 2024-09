Gwen Stefani veröffentlicht neue Single “Somebody Else’s” und kündigt Album “Bouquet” an

Die Musikerin Gwen Stefani veröffentlicht eine neue Single namens “Somebody Else’s” und kündigt damit auch ihr kommendes Studioalbum “Bouquet” für den 15. November 2024 an. Der neue Track ist ein Up-Tempo-Stück und gitarrenlastig. Außerdem werden hier New-Wave-Flair und 70er-Jahre Softrock vereint. Er erscheint zeitgleich mit der Ankündigung ihres fünften Soloalbums, das den Titel „Bouquet“ tragen wird. Am Montag, 30. September wird Gwen bei Jimmy Kimmel Live! Zu Gast sein und „Somebody Else’s“ erstmalig präsentieren. In der Info wird die Single so beschrieben: “„Somebody Else’s“ ist insofern ein Ausreißer, da sie darin zwar zurückblickt, aber nur lange genug um eine Bestandsaufnahme der Gegenwart zu machen. Die Einsicht, Verletzlichkeit, das Selbstvertrauen und die unverblümte Ehrlichkeit, die Gwen dabei an den Tag legt.”

© Gwen Stefani – Bouquet (Album Artwork)

Hier in die Single “Somebody Else’s” reinhören: