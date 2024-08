Gyfth veröffentlichen Debütalbum “Muss los”, erste Single “Opfer” draußen

Die Newcomer-Band aus Österreich mit dem Namen Gyfth veröffentlicht in Kürze ihr Debütalbum “Muss los”. Die erste Single “Opfer” ist draußen und kann mitsamt des Musikvideos weiter unten angesehen und gehört werden. Erscheinen wird das Debüt „Muss Los“ am 09. August 2024.

Am Tag genau 2 Jahre nach dem Release der Debüt-EP „Aus Allen Wolken“, setzen GYFTH aus Wien und Linz mit „Muss Los“ ihr erstes Album in die Welt. Aufgenommen in den Doom-Studios / Linz und gemischt von Norbert Leitner in Wien.

© Gyfth – Muss los (Artwork)

Inspiriert durch erlebte Alltagsgeschichten, Ängste, Gefühle und Gleichgültigkeit. Die erste Singleauskopplung “Opfer” gibt einen ersten Einblick in das innovative Songwriting, das die Band auf dem bald erscheinenden Album umsetzt.

Das Quintett wurde im Winter 21/ 22, bestehend aus (ehemaligen) Mitgliedern von Implore, Amer, Verrat, Discure und Six-Score, gegründet.

Die ersten beiden Videos „Blaupause“ und „Salz & Staub“ wurden im Sommer 2022 und Frühling 2023 veröffentlicht.

GYFTH sind: Alex (Vocals), Markus (Gitarre), Mauro (Gitarre), Chris (Drums) und Jakob (Bass)

https://www.artistcamp.com/SmartLinks/9008798628469