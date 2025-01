Heavy Heavy Low Low enthüllen Cover und Trackliste für ihr Comeback-Album „Pain Olympics“

Die Mathcore-Band Heavy Heavy Low Low haben sowohl das Cover als auch die Tracklist für ihr kommendes Comeback-Studioalbum „Pain Olympics“ veröffentlicht. Die Gruppe hatte noch folgendes dazu zu sagen:

„Hallo! Wir wissen, dass ihr auf Neuigkeiten zu unserem neuen Album gewartet habt und wir wollten das Jahr nicht beenden, ohne euch etwas zu geben… Aber manchmal vergessen wir Facebook und posten Dinge 2 Tage zu spät hier.

Wir sind stolz, das Cover von PAIN OLYMPICS präsentieren zu dürfen. Das Artwork stammt von unserem äußerst talentierten Freund Derek Pratt und wir könnten nicht glücklicher damit sein. Wir denken, es fängt die Stimmung des Albums perfekt ein.

Nicht genug? Dann ist hier die Trackliste:

© Heavy Heavy Low Low – Pain Olympics (Artwork)

Tracklist:

1. I’M SO BAD AT GOODBYES 2. CHIP’S JOURNEY 3. I GO WHERE I’M KICKED 4. THIZZME SOFTWARE 5. SOFT & OBEDIENT 6. MOUTHFUL OF SOUP 7. VOMITED SOUL 8. HOSPITAL BED BLUES 9. COSTCO HIGH 10. NECK PILLOW SUITCASE 11. WHAT MAKES YOU THINK THE WORLD WE LIVE IN 12. PILE OF DEAD DOGS

Single kommt bald! Album kommt im Frühjahr!“