Heavy // Hitter mit Single “No Mercy, No Remorse” von neuer EP

Die Florida-Deathcore-Band Heavy // Hitter veröffentlichten kürzlich mit “No Mercy, No Remorse” eine neue Single von ihrer neuen EP “Moments Of Misery”. Das Release wird am 8. November 2024 via Blue Grape Music (ex-Roadrunner) erscheinen, wo die Gruppe kürzlich unterschrieben hat.

© Heavy//Hitter – Moments Of Misery (Artwork)

Pre-Order

“Es ist ein Rachesong darüber, wie man sich an jemandem rächt, der einem in den Rücken gefallen ist”, erklärt Hayes. “Am Ende kennt man weder Gnade noch Reue. Man ist bereit, alles zu nehmen, was einem genommen wurde.”

Vom Quartett bestehend aus Austin Hayes [vocals], Dane Loeprich [guitar], Chris Perez [bass], and Josh Archeval [drums] könnt ihr den ersten Vorgeschmack auf die EP hier hören: