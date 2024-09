Heavysaurus kündigen “Pommesgabel – Reload” an, ebenso weitere Shows in 2025

Die Dino-Metal-Band Heavysaurus kündigen mit “Pommesgabel – Reload” ein Re-Release mit acht neuen Songs an. Ebenso gibt es weitere Live-Shows für 2025 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Wiederveröffentlichung folgt auf dem Release im Frühjahr 2024, wo es auf Platz elf der deutschen Charts ging. Die Neuerscheinung gibt es am 29.11.24 und enthält acht brandneue, unveröffentlichte Songs neben Klassikern wie „Flugsaurier“, „Laser Ninja“ und „Der haarige Kobold (feat. Saltatio Mortis)“. Dazu gibt es ein neues dinotastisches Artwork und drei Formate: CD, CD mit Freundebuch und CD mit Nikolausmütze – ein üppiges Paket mit 20 Liedern.

Seit Anfang des Jahres 2024 sind Riffi Raffi (Gitarre), Muffi Puffi (Bass), Komppi Momppi (Drums), Milli Pilli (Keyboards) und natürlich Sänger Mr. Heavysaurus bereits auf Tour, bis Ende des Jahres werden sie über 180 Shows im deutschsprachigen Raum gespielt haben.

© Heavysaurus Pommesgabel Reload Tour 2025

28.02.2025 Wetzlar, EventWerkstatt

01.03.2025 Essen, Weststadthalle

02.03.2025 Coesfeld, Fabrik

07.03.2025 Lingen, Alter Schlachthof

09.03.2025 Kiel, Die Pumpe

13.03.2025 Deggendorf, Stadthalle

14.03.2025 Nabburg, Nordgauhalle

15.03.2025 Hallstadt, Vamos

16.03.2025 Würzburg, Posthalle

22.03.2025 Hannover, Kulturzentrum Pavillon

23.03.2025 Herford, KulturWerk

29.03.2025 Krefeld, Kulturfabrik

30.03.2025 Köln, Carlswerk Victoria

03.04.2025 Untrasried, Rockfrühling

04.04.2025 Mönchengladbach, Redbox

05.04.2025 Irslingen, Waidbachhalle

10.04.2025 Solingen, COBRA

11.04.2025 Frankfurt, Batschkapp

12.04.2025 Leer, Zollhaus

13.04.2025 Wilhelmshaven, Pumpwerk

16.04.2025 Galtür (AT), Silvapark Silvretta

17.04.2025 Innsbruck (AT), MusicHall

23.04.2025 Braunschweig, Westand

24.04.2025 Osnabrück, Rosenhof

25.04.2025 Bremerhaven, Stadthalle

26.04.2025 Lüneburg, Auditorium

27.04.2025 Bremen, Aladin Music-Hall

30.04.2025 Nürnberg, Löwensaal

01.05.2025 Karlsruhe, Substage

03.05.2025 Rust, Europa-Park

04.05.2025 Duisburg, Gießhalle

08.05.2025 Ahlen, Stadthalle

09.05.2025 Gladbeck, Mathias-Jakobs-Stadthalle

10.05.2025 Dortmund, FZW

11.05.2025 Gelsenkirchen, Heilig-Kreuz-Kirche

16.05.2025 Neubrandenburg, Konzertkirche

17.05.2025 Neuruppin, Kulturhaus

18.05.2025 Berlin, Columbiahalle

23.05.2025 Zweibrücken, Festhalle

24.05.2025 Pratteln (CH), Z7 (ZWEI SHOWS)

29.05.2025 Rastede, MPS

30.05.2025 Halle, Steintor-Varieté

31.05.2025 Koblenz, Rhein-Mosel-Halle

01.06.2025 Rastede, MPS

01.06.2025 Hardenberg, Keilertage

06.06.2025 Altötting, KULTUR+KONGRESSFORUM

07.06.2025 Dexheim, Kultur auf dem Hof

21.06.2025 Hünfelden-Mensfelden, 1250-Jahrfeier

22.06.2025 Vechta, VEC-Hallen

28.06.2025 Düren, 1000Jahre Echtz

29.06.2025 Peine, P3 Schwimmbad

12.07.2025 Dannewerk, Dannewerk Open Air

14.07.2025 Serfaus (AT), MOUNDS

15.07.2025 Serfaus (AT), MOUNDS

18.07.2025 Hanau, Kultoursommer

19.07.2025 Pinneberg, Young Sound Festival

21.07.2025 Borkum

27.07.2025 Tuttlingen, Honberg-Sommer

27.07.2025 Bückeburg, MPS

03.08.2025 Bückeburg 2, MPS

10.08.2025 Unna, Open Air

16.08.2025 Hamburg, Draussen im Grünen

17.08.2025 Wiesmoor, Wiesmoor Kids Open Air 2025

22.08.2025 Bartholomä, Feuerwehrhof

23.08.2025 Schneverdingen, Badetag

24.08.2025 Speyer, MPS

06.09.2025 Bad Staffelstein, Seebühne

07.09.2025 Luhmühlen, MPS

12.09.2025 Mettingen, Freibad

21.09.2025 Lennestadt, Elspe Festival

02.10.2025 Coswig, Börse

03.10.2025 Cottbus, Gladhouse

04.10.2025 Zwickau, Gasometer

05.10.2025 Leipzig, Werk 2

10.10.2025 Hameln, Sumpfblume

11.10.2025 Wuppertal, Live Club Barmen

12.10.2025 Bochum, Matrix

18.10.2025 Geiselwind, Music Hall

31.10.2025 Lichtenfels, Stadthalle

01.11.2025 Reinach (CH), Saalbau

14.11.2025 Trier, Europahalle

15.11.2025 Remschingen, Schockvember Kids

16.11.2025 Gau-Odernheim, Petersberghalle

20.11.2025 Eisenstadt (AT), Messe Arena 5

21.11.2025 Salzburg (AT), Mozarteum

22.11.2025 Klagenfurt (AT), Messe Arena

23.11.2025 Graz (AT), Helmut List Halle

07.12.2025 Rostock,M.A.U. Club

21.12.2025 Bonn, Brüchenforum