Heiligabend mit Carmen Nebel im ZDF wird am 24. Dezember 2021 um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In der ZDFmediathek ist das Video vom Samstag, 24. Dezember 2021, 10.00 Uhr, bis Samstag, 22. Januar 2022 verfügbar. Als Gäste sind hier Patrick Lindner, Francine Jordi, Peter Kraus, Alpin KG, Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, Albert Hammond, Matze Knop sowie Alfons Schuhbeck, Johann Lafer und viele mehr mit dabei. Man erinnert sich gemeinsam auch an die vergangenen Weihnachtsshows mit Andrea Berg, Waltraut Haas, André Rieu, Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Maite Kelly und vielen anderen Künstlern. Mehr zu Carmen Nebel.