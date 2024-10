Helloween kündigen „Live At Budokan“ an, erste Single „Best Time“

Für eine Veröffentlichung am 13. Dezember 2024 kündigen die Metaller von Helloween ihr Live-Album „Live At Budokan“ via Reigning Phoenix Music an. „Live At Budokan“ hat die ausverkaufte Show der Band in Tokio eingefangen, das große Finale ihrer riesigen Welttournee 2022–2023 durch 30 Länder. Die Bilder kommen von 29 Kameras und bieten als Blu-ray- und DVD-Versionen ein schönes Erlebnis. Als Vorgeschmack gibt es hier „Best Time“ zu hören.

Gitarrist Sascha Gerstner kommentiert: „’Best Time’ fängt die Energie und den Moment ein, wenn alles perfekt zusammenpasst und man alles Negative hinter sich lässt. Für mich ist dieser Track eine Hymne auf all die Nächte, in denen man in Richtung Zukunft aufbricht. Deshalb transportiert er im Konzert genau diese Stimmung, als würde man einen einzigen großen Moment erleben, der ewig währt.“

© Helloween – Live At Budokan (Artwork)

Trackliste:

Orbit Skyfall Eagle Fly Free Mass Pollution Future World Power Save Us Kai’s Medley [Walls Of Jericho, Metal Invaders, Victim Of Fate, Gorgar, Ride The Sky, Heavy Metal Is The Law] Forever And One (Neverland) Best Time Dr. Stein How Many Tears Perfect Gentleman Keeper Of The Seven Keys Drumokan on Blu-ray/DVD only! I Want Out

Hier vorbestellen/vorspeichern:

https://helloween.rpm.link/liveatbudokan