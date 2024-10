Hillhaven (Ice Nine Kills, From Ashes To New usw.) präsentiert neuen Song „Temple & Tomb“

Hillhaven, eine melodische Metalcore-Gruppe bestehend aus Mitgliedern von Ice Nine Kills, From Ashes To New und Galactic Empire, hat ihre bislang sechste Single „Temple & Tomb“ herausgebracht.

Sänger Chris Kelly sagte über die lyrische Inspiration dafür:

„‚Temple & Tomb‘ ist die Chronik meiner eigenen aufdringlichen Gedanken. Angst, Depression, Dysmorphie, der Kampf um das Selbstwertgefühl, so ziemlich all der schlechte Scheiß kommt hier zum Vorschein. Es ist wütend und schmerzhaft, aber dadurch unglaublich kathartisch. Das Lied wurde isoliert geschrieben und aufgenommen, was wirklich auf einer instinktiven Ebene rüberkommt, denn ich denke, die meisten von uns würden bestätigen, dass unsere schlimmsten Gedanken oft lauter werden, wenn wir allein sind. So kitschig es auch klingt, ich hoffe sehr, dass die Leute eine Verbindung zu diesem Lied aufbauen und ihre eigene Katharsis finden können. Wenn nichts anderes, ist es eine Bestätigung, dass man nicht allein ist.“

© Hillhaven – Temple & Tomb (Artwork)

Hillhaven:

Vocals: Chris Kelly (ex-Ice Nine Kills/Galactic Empire, etc.)

Guitars: Rick Armellino (Ice Nine Kills)

Guitars: Jimmy Bennett (From Ashes To New)

Bass: Jamie GoWell

Drums: Maty Madiro (From Ashes To New)