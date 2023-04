Hollywood Vampires veröffentlichen neues Video und Single zu I got a Line on You

Als Vorgeschmack auf ihr am Livealbum “Live in Rio”, welches am 02.06.2023 erscheinen wird, veröffentlichen die Hollywood Vampires nun eine Single sowie das passende Musikvideo zu “I got a Line on You”. Ursprünglich ein Song der Rockband “Spirit”, nun aber von den Hollywood Vampires in ihrer eigenen Art und Weise gecovert.

Aufgenommen wurde der Song 2015 vor über 100.000 Fans auf dem legendären “Rock in Rio”. Neben der eigentlichen Band, bestehend aus Frontman Alice Cooper, Hollywood-Superstar Johnny Depp, Aerosmith-Legende Joe Perry und Produzent und Songwriter Tommy Henriksen konnten für diesen Auftritt noch Duff McKagan (Guns N’ Roses), Matt Sorum (Velvet Revolver) und Bruce Witkin (Grammy-nominierter Produzent) verpflichtet werden.