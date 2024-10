Hot Water Music und Quicksand mit brandneuer Split EP

Die beiden Bands Hot Water Music und Quicksand veröffentlichen eine gemeinsame Split-EP mit vier Songs. Das Release enthält Songs von Quicksand und von Hot Water Music. Außerdem von jeder Band noch je einen weiteren bisher unveröffentlichten Track.

Das legendäre New Yorker Label Equal Vision Records und die gefeierten Punk-Veteranen Hot Water Music und Quicksand freuen sich, die Veröffentlichung ihrer brandneuen Split-EP mit vier Songs bekannt zu geben. Sie enthält auch die unveröffentlichten Tracks „Supercollider“, Quicksands ersten neuen Song seit Distant Populations aus dem Jahr 2021, und „Undertow“, einen neuen Song von Hot Water Music, der den von Brian McTernan produzierten Vows-Sessions entnommen wurde.

„Wie viele, die von klein auf mit Hardcore und Punkrock aufgewachsen sind, wurden wir von Quicksand selbst inspiriert“, sagte Chuck Ragan, Sänger/Gitarrist von Hot Water Music. „Sprung ins Jahr 1999, als wir die Ehre hatten, mit Walter Schreifels zusammenzuarbeiten, der unsere Platte ‚No Division‘ produzierte. Diese Erfahrung war zunächst surreal und einschüchternd, dann aber vollkommen beruhigend und ermutigend. Unser Respekt und unsere Bewunderung wuchsen um das Zehnfache, bis wir die Chance bekamen, mit ihnen auf Tour zu gehen. Wir bewunderten und respektierten sie bereits, jetzt lieben wir sie wie Familie.“

Ragan fasst zusammen: „Alan, Walter und Sergio auf Tour kennenzulernen und jetzt gemeinsam eine Split aufzunehmen, war eine unglaubliche Erfahrung, und obwohl wir uns mit diesen bodenständigen Seelen in den normalsten Situationen befinden, kneifen wir uns immer noch von Zeit zu Zeit.“

Walter Schreifels von Quicksand fügt hinzu: „Für mich ist es ein großartiger Moment, bei dieser Split mit Hot Water Music dabei zu sein. Es dauerte nicht lange, nachdem sich Quicksand aufgelöst hatte, bis ich Hot Water Music als Produzent für ihr Album ‚No Division‘ kennenlernen und mit ihnen arbeiten durfte. Es war eine absolut magische Erfahrung. Wir hatten so viel Spaß, das Album ist fantastisch geworden, und ganz am Ende des letzten Aufnahmetages habe ich meinem Lieblingssong ‚Free Radio Gainesville‘, den wir für die Split gecovert haben, einen Gesangspart hinzugefügt. Ich bin unendlich dankbar, dass Quicksand nach all den Jahren wieder das tun, was wir lieben, zusammen mit unseren Brüdern von HWM, und immer noch mit derselben Leidenschaft spielen, die uns ursprünglich zusammengebracht hat. Es fühlt sich wie zu Hause an.“

© Hot Water Music + Quicksand Split EP

Trackliste von Hot Water Music / Quicksand Split EP:

Fazer (Hot Water Music)

Free Radio Gainesville (Quicksand)

Supercollider (Quicksand)

Undertow (Hot Water Music)

Hot Water Music und Quicksand werden diesen November gemeinsam in Europa folgende Auftritte haben. Termine unten.

NOVEMBER

07 — Munster, DE — Skater’s Palace

08 — Hannover, DE — Capitol

09 — Amsterdam, NL — Melkweg Max

10 — Antwerp, BE — Trix

12 — Stuttgart, DE — LKA Longhorn

13 — Munich, DE – Muffathalle

14 — Vienna, AT — Simm City

15 — Leipzig, DE — Felsenkeller

16 — Berlin, DE — Huxley’s

18 — Stockholm, SE — Debaser

19 — Gothenburg, DE — Musikens Hus

20 — Copenhagen, DK — Richter

21 — Hamburg, DE — Grosse Freiheit

22 — Wiesbaden, DE — Schlachthof

23 — Cologne, DE — Palladium

Im Vorfeld des Auftritts von Hot Water Music beim FEST 22 am vergangenen Wochenende und ihrer bevorstehenden Europatournee im November mit Quicksand erhielt die Band am vergangenen Donnerstag, dem 24. Oktober, den begehrten Schlüssel zur Stadt Gainesville, FL. Diese Ehre wurde der Band von Bürgermeister Harvey Ward im Rathaus verliehen. Hot Water Music reiht sich damit neben Tom Petty and the Heartbreakers und Laura Jane Grace in die Liste der Empfänger der Schlüssel von Gainesville ein, und Donnerstag, der 24. Oktober, wurde zum „Hot Water Music Day“ erklärt.