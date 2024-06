IAMX: neues Album „Fault Lines²“ erscheint im August, neue Single “Neurosymphony” draußen

Mit “Neurosymphony” erscheint von IAMX der erste Vorgeschmack auf das neue Album „Fault Lines²“, welches am 30. August 2024 via Nexilis / The Orchard erscheinen wird. Das Video zur Single gibt es nach den Tourdaten.

© IAMX – Fault Lines 2 (Artwork)

Tour 2024:

31 Aug 2024 – Oberhausen, DE – Kulttempel

03 Sept 2024 – Lille, FR – The Black Lab

05 Sept 2024 – Liège, BE – OM

06 Sept 2024 – Apeldoorn, NL – GIGANT

07 Sept 2024 – Deutzen, DE – Kulturpark Deutzen

09 Sept 2024 – Poznan, PL – Tama

12 Sept 2024 – Istanbul, TR – Dorock XL

14 Sept 2024 – Athens, EL – Gagarin