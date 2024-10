Ice Nine Kills veröffentlichen neue Single und Musikvideo „A Work of Art“, Titelsong zu Horrorfilm „Terrifier 3“

Die in Boston, Massachusetts, 2002 gegründeten Ice Nine Kills haben dieser Tage eine neue Single und Musikvideo “A Work of Art” veröffentlicht. Es ist auch der Titelsong zum Horrorfilm “Terrifier 3”. Als Feature ist Shavo von System Of A Down dabei, der selbst eine neue Band am Start hat (hier mehr dazu).

Das offizielle Musikvideo feierte kürzlich in über 300 Kinos in den USA als Teil einer einmaligen Doppelvorstellung von „Terrifier 2 & Terrifier 3“ seine Premiere.

Das Musikvideo gibt es hier:

“Terrifier 3” wird an dem 31.10.2024 in die deutschen Kinos kommen. Zusammen mit der Single hat die Band einen brandneuen, blutgetränkten, 14-minütigen extended Cut des dazugehörigen Musikvideos veröffentlicht. Die Originalversion lief kürzlich in über 300 ausgewählten Kinos in den USA bei einer exklusiven Doppel-Vorführung von Terrifier 2 und Terrifier 3.

Das Musikvideo, ein filmisches Spektakel für sich, wurde von dem langjährigen Mitarbeiter Jensen Noen gedreht und zeigt die Stars David Howard Thornton (Terrifier’s berüchtigter Art the Clown), Catherine Corcoran (Terrifier), Leah Voysey (Terrifier 2), Shavo Odadjian (Seven Hours After Violet), die Sirius-XM-Mitarbeiter Jose Mangin und Vincent Rockwell, Richard Christy (Schlagzeuger von Death, Control Denied und Charred Walls of the Damned) und auch Shavo Odadjian (System Of A Down & Seven Hours After Violet), der dem Song sein legendäres Bassspiel verlieh.

Den Trailer zu “Terrifier 3” hier: