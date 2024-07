Illdisposed – In Chambers Of Sonic Disgust CD Kritik

Am 28. Juni 2024 ist “In Chambers Of Sonic Disgust” von der dänischen Death-Metal-Band Illdisposed erschienen. Gemischt und gemastert von Tue Madsen im Antfarm Studio. Die Synthesizer kommen von Jonas Friis Andersen, zusätzliche Synths von Rasmus Schmidt. Sandie The Lilith (Defacing God) steuert Gast-Vocals bei “Lay Low” und “I Suffer” bei. Bei diesem neuen Silberling handelt es sich um das erste Werk seit 2019.

© Illdisposed – In Chambers Of Sonic Disgust (Artwork)

Die Lücke erklärt die Info zur Platte so: “Es ist zweifelsohne ungewöhnlich, dass zwischen den Alben der Band eine solche Lücke entstanden ist aber diverse Ereignisse haben dazu beigetragen.

Zuerst hatte die COVID-19-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Musikindustrie und zwang die Band, sich für eine Weile auf andere Dinge zu konzentrieren.

Dann wurde beim Gitarristen Rasmus Henriksen ein Hirntumor diagnostiziert.

Rasmus hat die Band inzwischen verlassen, um sich zu 100% auf die Behandlung zu konzentrieren.”

Der ehemalige Illdisposed-Gitarrist Ken Holst ist wieder an seine Stelle getreten.

Die Platte läuft gut durch. Die elf Stücke sind in fast 45 Minuten durch. Es gibt die ein oder andere einprägsame Melodie wie in “For Us” oder im Opener “Spitting Your Pain” direkt zu Beginn. Der zweite Track “I Walk Among The Living” ist hingegen eine richtige groovige Dampfwalze.

Die beiden Stücke, die Gast-Vocals besitzen sind eine Mischung aus beiden. Allerdings nicht ganz so ausgeprägt. “Flying Free” hat ein bisschen was von Motörhead zu Beginn, wenn noch keine Drums dabei sind. So tief dröhnen die Saiteninstrumente.

“And Of My Hate” beginnt mit einem tiefen Growl und dem schnellsten Songteil auf der Platte. Zumindest nach meinem Empfinden. “All Electric” und “Pain Suffer Me” verabschieden uns aus dem Zyklus der elf Stücke.

Die Platte kann sicherlich Spaß machen. Bei mir war sie partiell zur falschen Zeit am falschen Ort. Was das Album nicht schlecht macht, nur mich hat das Release nicht so abgeholt, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Trotzdem für Fans des Genres und der Band sicherlich ein Versuch wert.

Platte kaufen

ILLDISPOSED

In Chambers Of Sonic Disgust

CD Digipak

erhältlich ab 28.06.2024

Spitting Your Pain I Walk Among The Living Lay Low The Ill-Disposed Flying Free Start Living Again For Us I Suffer And Of My Hate All Electric Pain Suffer Me

Lim. Vinyl LP

A-Seite: Track 1-5 • B-Seite: Track 6-11

ALBUM LINE-UP



Bo Summer – Vocals

Jakob Batten – Gitarren

Ken Holst – Gitarren

Onkel K. Jensen – Bass

Rasmus Schmidt – Drums