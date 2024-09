Kami No Ikari präsentieren dritte Single “Inside You”

Die französische Deathcore-Gruppe Kami No Ikari präsentieren ihre dritte Single mit dem Titel “Inside You”. Auf das Genre treffen japanische Legenden und … werden wahrscheinlich im Text verarbeitet. Das kommende Studioalbum hört auf dem Namen “See You In Hell (Jigoku de aimashou)”. Dieser Track taucht in die Tiefen innerer Unruhe und des Kampfes zwischen Licht und Schatten ein.

© Kami No Ikari – Inside You (Artwork)

„Inside You“ ist eine kraftvolle Auseinandersetzung mit den Stimmen, die uns verfolgen und uns drängen, uns unserem wahren Selbst zu stellen. Mit Texten, die tief in die Psyche eindringen, fängt es die Essenz innerer Konflikte und des Kampfes um Kontrolle ein.

https://bfan.link/insideU