Kommando Marlies mit neuer Single „Stoppuhr“

Die Band Kommando Marlies veröffentlichte kürzlich ihre neue Single „Stoppuhr“ von der EP „Die Hoffnung stirbt zuerst“. Mit dabei ist Uwe Umbruch (The Revolvers, Public Toys, und viele andere) sowie der Ur-Schlagzeuger der Band Krolle und Eric J. P. am Bass zusammengefunden. Man hat sich zu alledem mit Andi an der Orgel verstärkt, einigen vielleicht noch von den Porters bekannt. Das ganze nicht nur digital und auf Vinyl (die EP „Die Hoffnung stirbt zuerst“ erscheint am 08.11.), ab jetzt auch wieder live auf der Bühne!

© Kommando Marlies – Die Hoffnung stirbt zuerst

Mit Stoppuhr gibts seit kurzem die zweite Single in der neuen Besetzung:

© Kommando Marlies – Stoppuhr

„Die Idee zu dem Text existierte schon viele Jahre, es gab aber irgendwie nie die passende Musik dafür. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine fiel mir der Text wieder ein und plötzlich kam auch die Musik wie von selbst.

Es geht aber nicht nur um das, was in der Ukraine passiert, sondern das, was jeden Tag überall auf der Welt passiert. Über 200 offene Konflikte auf der Welt, die meisten davon werden versucht, mit Krieg zu lösen.“