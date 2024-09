L.S. Dunes beginnen neues Kapitel mit „Fatal Deluxe“

Die Post-Hardcore-Supergroup L.S. Dunes hat ihre neue Single „Fatal Deluxe“ kürzlich veröffentlicht. Bei dem Musikvideo führten Pat und Nick Demarais Regie und ist weiter unten zu sehen. Zu den Mitgliedern zählen Mitglieder von den Bands My Chemical Romance, Coheed And Cambria, Thursday, Circa Survive et cetera.

© L.S. Dunes – Fatal Deluxe

Über diese neue Single sagte Gitarrist Frank Iero:

„Meiner Meinung nach markiert ‚Fatal Deluxe‘ den offiziellen Beginn von Kapitel zwei für L.S. Dunes. Es ist ein Song, der musikalisch die Lücke zwischen dem Stand als Band und dem Stand als Einzelpersonen schließt und den Hörer auf den Punkt bringt, wohin wir gehen. Dabei bricht er mit einigen konventionellen Regeln und räumt mit den Vorurteilen darüber auf, was die Band ist und wozu sie fähig sein könnte. Es ist ein Song, den ich nach der Aufnahme nicht mehr aufhören wollte zu hören, und ein Song, den ich kaum erwarten kann, vor einem Live-Publikum zu spielen. Diese Gefühle sind oft das Zeichen für etwas ganz Besonderes.“

Im Mai 2024 bestätigte die Band, dass ein zweites Studioalbum aufgenommen wurde und wahrscheinlich im Frühjahr 2025 erscheinen wird. Der Vorgänger wurde am 11. November 2022 unter dem Namen “Past Lives” über Fantasy Records veröffentlicht.

Stream

Anthony Green – vocals – Circa Survive, Saosin, The Sound of Animals Fighting

Frank Iero – guitar – My Chemical Romance

Travis Stever – guitar – Coheed And Cambria

Tim Payne – bass guitar – Thursday

Tucker Rule – drums – Thursday