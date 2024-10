Lacuna Coil kündigen neues Album „Sleepless Empire“ an

Die italienische Metal-Combo Lacuna Coil kündigte kürzlich ihr neues Studioalbum „Sleepless Empire“ für den 14. Februar 2025 via Century Media Records an. Außerdem veröffentlichten sie ihre neue Single und Video „Oxygen“. „Sleepless Empire“ ist ihre erste Sammlung neuer Songs seit Black Anima von 2019. Der neue Song erscheint mit einem faszinierenden Musikvideo, gedreht in Latina unter der Regie von Daniele Tofani, das Sängerin Cristina Scabbia in der Hauptrolle zeigt.

Cristina Scabbia sagt über die Single und ihre Erfahrungen beim Videodreh: „„Oxygen“ ist eine kraftvolle Auseinandersetzung mit emotionalen Kämpfen und inneren Konflikten. Der Text vermittelt ein Gefühl des Ertrinkens in einer giftigen Umgebung, sowohl wörtlich (im Video) als auch metaphorisch, wo Versuche der Erlösung, dargestellt durch „Oxygen“, irgendwie vergeblich sind. Dieses Lied fasst das Gefühl zusammen, zu kämpfen, um sich von dem zu befreien, was uns festhält, wenn die Reise voller Schwierigkeiten ist. Es ist eine raue Hymne auf Verletzlichkeit, Widerstandskraft und den Mut, sich dem scheinbar Unüberwindbaren zu stellen. Während des Videodrehs so viele Stunden im Wasser bleiben zu müssen, war für mich kathartisch, die Erkenntnis, dass das angenehme Gefühl des Schwebens in einem Augenblick gefährlich und tödlich werden könnte, wenn ich nicht aufpasse, passte sehr gut zum Thema des Lieds.“

Die Band sagt: „Sleepless Empire fängt durch unsere Augen das Chaos einer Generation ein, die in einer digitalen Welt gefangen ist, die niemals stillsteht, in der soziale Medien unsere Identität verbrauchen und uns jeden Tag einen Schritt näher daran bringen, seelenlose Zombies zu werden. Wir befinden uns dazwischen, haben eine komplett analoge und eine moderne Welt erlebt, sind mit der Entwicklung konfrontiert und suchen nach dem wahren Sinn von all dem. In jedem Song ist die Reise von einer unterschwelligen Rebellion durchzogen, einem verzweifelten Schrei, sich selbst in einer Ära zurückzuerobern, die ihr Gefühl für Zeit und Realität verloren zu haben scheint.“

© Lacuna Coil – Sleepless Empire (album artwork)

Titelliste

The Siege

Oxygen

Scarecrow

Gravity

I Wish You Were Dead

Hosting The Shadow (feat. Randy Blythe)

In Nomine Patris

Sleepless Empire

Sleep Paralysis

In The Mean Time (feat. Ash Costello)

Never Dawn

Noch in diesem Monat gehen Lacuna Coil mit der finnischen Nu-Metal-Band Blind Channel auf Headliner-Tour durch Großbritannien und Irland. Tickets sind hier erhältlich: https://lacunacoil.com

Sommerfestivaldaten folgen.

Tour dates

October 12th Lyon, France – Le Transbordeur Club

October 15th Belfast, Ireland – Limelight

October 16th Dublin, Ireland – Academy

October 18th Bournemouth, UK– O2 Academy

October 20th Manchester, UK – Academy

October 21st Glasgow, Scotland – SWG3

October 22nd Wolverhampton, UK – KK’S Steel Mill

October 24th Nottingham, UK – Rock City

October 25th London, UK – Roundhouse

October 26th Bristol, UK– O2 Academy

June 6 – 8th 2025 – Metal Fest OpenAir – Czech Republic

August 8th, 2025 – Bloodstock Festival – England

August 9-10th, 2025 – M’era Luna Festival – Germany