Left to Suffer mit neuer Single “Give Them Death”

Die Deathcore/Nu-Metalcore-Band Left to Suffer hat mit “Give Them Death” eine neue Single veröffentlicht. Der Track kommt mitsamt einem Visualizer und stammt vom kommenden Studioalbum “Leap of Death”, welches am 16. August 2024 erscheint. Produziert wurde das Werk von Morgoth Beatz, abgemischt und gemastert von Matt Thomas at Ashtone Audio. Das Artwork stammt von Mike Cortada.

Aus dem kommenden Studioalbum sind schon drei Singles ausgekoppelt worden: „Make It Out Alive“ mit Darius Tehrani von Spite, „Lost In The Dark“ mit Zelli von Paleface Swiss und „Forever“ mit Alejandro Aranda.

Hört die neue Single von der Gruppe aus Georgia hier:

https://onerpm.link/LeapofDeath

© Left to suffer – Leap of Death

Forever (feat. Alejandro Aranda) Lost in the Dark (feat. Paleface Swiss) Will It Take My Breath (feat. ten56.) Forsaken Slow Talk The Medicine (feat. Lil Lotus & Alejandro Aranda) Give Them Death Make It out Alive (feat. Spite)

Die Band ist auch Ende des Jahres im Vorprogramm von As I Lay Dying, Caliban und Decapitated zu sehen. Die Daten sind folgende:

15.11.2024 – DE – Würzburg, Posthalle

25.11.2024 – DE – Berlin, Huxleys

28.11.2024 – AT – Wien, Gasometer

29.11.2024 – DE – München, Zenith

09.12.2024 – DE – Saarbrücken, E-Werk

13.12.2024 – DE – Hamburg, Inselpark Arena

14.12.2024 – DE – Leipzig, Haus Auensee

15.12.2024 – DE – Oberhausen, Turbinenhalle