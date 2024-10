LESS THAN JAKE kündigt neue EP „Uncharted“ an, neue Single „Sunny Side“ + Video

LESS THAN JAKE kündigt ihre neue EP „Uncharted“ an und veröffentlicht daraus die neue Single „Sunny Side“ mitsamt Video. Die EP wird am 15. November 2024 via Pure Noise Records erscheinen. Die Ska-Punk-Legenden Less Than Jake kündigen ihre neue EP Uncharted an, die am 15. November über Pure Noise Records veröffentlicht werden soll. Zusammen mit den Neuigkeiten kommt ihre neueste Single und ihr Musikvideo zu „Sunny Side“.

Uncharted ist eine Kulmination der neuesten Singles der Band, darunter „Brand New Day“, „Not My Problem“, „Walking Pipebomb“ und „Broken Words“, wobei das Artwork zusammen die Schatzkarte vervollständigt. Vorbestellungen für Uncharted sind jetzt unter https://lnk.to/LessThanJake möglich.

„Mann, das Hauptriff in Drop D gibt es schon ewig. Ich habe es damals geschrieben, als wir Demos für das Anthem-Album gemacht haben“, erinnert sich Frontmann/Gitarrist Chris DeMakes. „Es fühlte sich einfach nie richtig an und wurde auf Eis gelegt. Ich habe die Idee nie vergessen. Diesmal schrieb Roger die Refrains und ich kam auf die U2-Stadionrock-Gitarrenbrücke. Matt fand das Schlagzeuggefühl und den Groove, nach dem ich all die Jahre zuvor gesucht hatte, und die Blechbläser fügten einen Horn-Hook über dem großen Gitarrenriff hinzu – einen, der es mit jedem ihrer eingängigsten Teile aufnehmen kann. Ich kann es kaum erwarten, das live zu spielen.“

Bassist/Sänger Roger Lima fügt hinzu: „LTJ hat bei einigen Songs mit der langsamen und schweren Stimmung herumgespielt, aber ich habe das Gefühl, dass wir es mit ‚Sunny Side‘ endlich richtig hinbekommen haben. Mit den Grooves, den Changes, den Bläsern und den Texten geben wir hier Vollgas.“

Er fährt fort: „,Sunny Side‘ ist wie eine Erinnerung daran, sich aktiv darum zu bemühen, in der Gegenwart zu leben. Lassen Sie Ihre alten Gewohnheiten hinter sich und seien Sie die absolut beste Version Ihrer selbst, die Sie sein können.“

© Less Than Jake – Uncharted (EP Artwork)

Uncharted-Trackliste:

Shake Loose The Truth

Broken Words

Walking Pipebomb

Not My Problem

Brand New Day

Sunny Side

Dead Days (Over And Over)