Like Moths To Flames: Dunkler Kracher „Soul Exchange“ mit Visualizer

Am 10. Mai hat die US-Metalcore-Band Like Moths To Flames ihr aktuelles Studioalbum „The Cycles Of Trying To Cope“ über UNFD veröffentlicht. Nun folgt der dunkle Kracher „Soul Exchange“ mitsamt einem Visualizer, der weiter unten zu sehen ist.

„‚Soul Exchange‘ ist ein komischer Song“, sagt Sänger Chris Roetter. „Er fühlt sich irgendwie an wie der, der uns entwischt ist. Als wir die Platte zusammenstellten, war es schwer, einen Platz dafür zu finden. Der Song ist eine Zusammenfassung meiner Erfahrungen und meiner Beziehung zu meiner Karriere. Die Schwierigkeiten beim Schreiben und das Gefühl, dass es niemanden anspricht. Das Gefühl, auf taube Ohren zu stoßen, nicht gehört zu werden.“

© Like Moths To Flames – Soul Exchange (Artwork)

LMTF wird nächstes Jahr mit Silent Planet durch Europa touren.

„Wenn es zerbricht, was bleibt mir dann noch?“, sinniert Frontmann Chris Roetter über das mitreißende Outro von „Kintsugi“, einem emotionalen Donnerschlag von einem Song, der so etwas wie das Herzstück von Like Moths To Flames‘ karrierebestimmendem sechsten Album „The Cycles Of Trying To Cope“ bildet. Während der Titel des hymnischen Stücks eine Hommage an die japanische Kunst ist, zerbrochene Keramik mit Gold zu reparieren, ist für Roetter und seine Bandkollegen [die Gitarristen Zach Pishney und Cody Cavanaugh sowie den Schlagzeuger Roman Garcia] die Idee von „Kintsugi“ mit der tiefgreifenden menschlichen Erfahrung verbunden, Licht in der Dunkelheit zu finden, Gutes aus Schlechtem entstehen zu lassen – ja, mit den Zyklen des Versuchs, damit klarzukommen: „Die Platte fasst die unterschiedlichen Emotionen zusammen, die wir durchleben, wenn wir versuchen, im Leben zu wachsen“, sagt Roetter. „In den letzten Jahren habe ich wirklich versucht, meine Emotionen als Katalysator zu nutzen, um durch alles durchzukommen, was ich gerade durchmachte. Ich denke, wir alle haben unsere eigenen einzigartigen Wege, damit umzugehen – das sind meine. Allein die Möglichkeit, über diese Dinge zu schreiben und sie in die Welt hinauszutragen, gibt mir das Gefühl, nicht so allein zu sein.“

„Ein großer Schwerpunkt für Moths war schon immer das Schreiben über Dinge, die ich aktiv durchlebe“, erklärt Roetter. „Aber als mir klar wurde, dass jedes Lied auf dem neuen Album eine einzigartige Herangehensweise widerspiegelt, die ich an ein bestimmtes Gefühl hatte, hatte ich das Gefühl, wir bräuchten etwas, das die Zuhörer durch die Platte begleiten könnte. Es trägt definitiv dazu bei, dass sich alles zusammenhängend und vollständig anfühlt. Manchmal kann sich ein Album einfach wie eine Sammlung von Liedern anfühlen, aber ich denke, dies hier ist eher ein Erlebnis für die Band – ich hoffe, dass die Leute etwas Trost darin finden können, zu wissen, dass da draußen noch jemand ist, der sich ebenfalls mit diesen Dingen auseinandersetzt.“