Linkin Park: Comeback?

Seit Samstagabend gibt es von Linkin Park einen mysteriösen Countdown zu bestaunen. Dieser ist auf den Social Media Kanälen geteilt und die Fanbasis lässt sich zu Vermutungen hinreißen. Darunter und vielleicht sogar am beliebtesten das Comeback der Band. 100 Stunden zählt der Countdown runter. Dann wird sich zeigen, was dran ist.

Das letzte Konzert hat die Band im Oktober 2017 zu Ehren von Chestern Bennington gespielt. Seit dem Tod des Frontmanns hat sich die Band zurückgezogen.

Außerdem gibt es am Mittwoch, auch der Countdown endet an dem Tag, weitere Bandankündigungen für die nächste Ausgabe von Rock Am Ring.