Linkin Park kündigt weltweite Kinoveröffentlichung ihres Konzertfilms 2025 an

Nach der Rückkehr und einigen Konzerten von Linkin Park kündigt die Gruppe eine weltweite Kinoveröffentlichung ihres Konzertfilms 2025 an. Der Film zeigt den monumentalen Auftritt der Band am 15. November im Allianz Parque in São Paulo, der als Launch-Event für ihr neuestes Album „From Zero“ diente.

Die Ankündigung erfolgte während des Livestream-Events der Band auf dem brasilianischen Kanal Multishow, wobei Fans weltweit durch eine Vorschau auf sechs Songs auf dem YouTube-Kanal der Band einen Vorgeschmack auf den Auftritt bekamen.

Die Show in São Paulo demonstrierte Linkin Parks nahtlose Mischung aus klassischen Hits und neuem Material.

Die Ankündigung des Konzertfilms fällt mit dem umfangreichen Tourplan der Band für 2025 zusammen, bei dem sie über 50 Shows auf vier Kontinenten spielen wird. Die Tour bietet ein beeindruckendes Lineup. Als Vorgruppen sind Queens Of The Stone Age, Spiritbox, AFI, Architects, Grandson, Jean Dawson, Jpegmafia und Pvris dabei.

Jun 12: Nisckelsdorf Novarock, Austria *

Jun 14: Hradec Kralove Rock For People, Czech Republic *

Jun 16: Hannover Heinz-Von-Heiden Arena, Germany ~

Jun 18: Berlin Olympiastadion, Germany ~

Jun 20: Bern Bernexpo, Switzerland

Jun 24: Milan I-Days, Italy *

Jun 26: Arnhem Gelredome, Netherlands $

Jun 28: London Wembley Stadium, UK $&

Jul 01: Dusseldorf Merkur Spiel Arena, Germany ~&

Jul 03: Werchter Rock Werchter Festival, Belgium *

Jul 05: Gdynia Open’er Festival, Poland *

Jul 08: Frankfurt Deutsche Bank Park, Germany ~&

Jul 11: Paris Stade De France, France

Festival performance *

With Queens Of The Stone Age !

With Spiritbox $

With AFI =

With Architects ~

With Grandson ^

With Jean Dawson #

With Jpegmafia &

With Pvris +

Linkin Park November 15 @ Allianz Parque São Paulo, Brazil Setlist

Somewhere I Belong

Crawling

Lying From You

Two Faced (live debut)

New Divide

The Emptiness Machine

The Catalyst

Burn It Down

Waiting For The End

Castle Of Glass

Joe Hahn solo

When They Come For Me / Remember The Name

Casualty

One Step Closer

Lost

Breaking The Habit

What I’ve Done

Leave Out All The Rest

My December (acoustic)

Over Each Other

Numb

In The End

Faint

Papercut

Lost In The Echo

Heavy Is The Crown

Bleed It Out