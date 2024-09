Linkin Park veröffentlichen erste Folge einer (YouTube-)Doku

Die erste Folge der YouTube-Dokumentation zeigt Linkin Park und ihre Fans in der Vorbereitungszeit auf die intime Comeback-Show. Nach ihrem fulminanten Auftritt ist die Gruppe wieder in aller Munde. Sowohl im positiven Sinne als auch im negativen. Denn nach der Ankündigung von Emily Armstrong als Sänger, gab es Beschuldigungen. Das wurde unter anderem vom The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala sowie seiner Frau kundgetan.

Hier von ihm das Statement:

Die Kollegen von VISIONS-Magazin haben das wunderbar aufgearbeitet, daher lest gerne Emilys Statement zu den Masterson-Vorwürfen dort. Zu dem Rest hat die Sängerin sich bisher nicht geäußert und es ist fraglich, ob Sie es so tun (oder ob überhaupt) tun wird, wie “gewünscht” von einen Großteil der Fans und anderen Personen.

Weiter mit der Doku. Die erste Folge ist online und kann hier gesehen werden. Die Vorwürfe sollten aber auch nicht unerwähnt bleiben.