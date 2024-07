Madsen: Debütalbum feiert 20. Jubiläum, Vinyl-Issue, neuer alter Song als Single

Das selbstbetitelte Debütlabum von der Band Madsen feiert ihr 20. Jubiläum. Zudem gibt es eine Vinyl-Re-Issue sowie einen neuen alten Song als Single. Bisher wurden neun Studioalben, das letzte namens “Hollywood” im Sommer 2023, veröffentlicht. Das aktuelle Werk landete erstmals auf Platz 1 der deutschen Albumcharts.

Anlässlich des zwanzigsten Geburtstags wird das Madsen-Debütalbum am 01.11.2024 neu auf Vinyl aufgelegt. Und das nicht nur mit den 11 Originaltracks von 2005, sondern auch mit dem bisher unveröffentlichten Song “Heute Nacht!”, der auch in den Aufnahmesessions 2004 aufgenommen wurde, aber auf unaufgeräumten Festplatten verschollen war. Bis jetzt.

Zum Geburtstag der Platte geht es auf “Heute Nacht!”-Tour. Unter anderem wird das Debüt in voller Länge gespielt. Was genau die Besucher:innen erwarten können, steht in den Sternen.

MADSEN – “Heute Nacht!” – Live 2024

Tickets ab 03.07., 11:00 Uhr

01.11. Rostock, MAU Club

02.11. Osnabrück, Die Botschaft

08.11. Bremen, Pier 2

09.11. Ilmenau, Festhalle

12.11. Erlangen, E-Werk

13.11. Lindau, Club Vaudeville

© MADSEN – Heute Nacht! – Live 2024