Make Them Suffer – s/t CD Kritik

Make Them Suffer gründete sich 2008 in Perth, Australien, und veröffentlichte am 8. November 2024 ihr fünftes Studioalbum. Das selbstbetitelte Werk erschien via SharpTone Records und beinhaltet Sound aus dem Bereich des Metalcore. Die Härte hat an einigen Stellen nachgelassen, wenn ich mich recht erinnere, aber die Platte, und ich greife vorweg, gefällt mir wesentlich besser.

© Make Them Suffer – s-t (Artwork)

Die elf Tracks auf diesem Album vereinen Härte und Melodie, Screams, Growls und Klargesang von Keyboarderin Alex Reade. Zeitgleich mit Albumveröffentlichungerschien auch die neue Single namens „Oscillator“.

„Oscillator ist mehr als nur ein Song über Bildschirmsucht; es befasst sich mit den tiefgreifenden Auswirkungen dieser Sucht auf die psychische Gesundheit“, erzählt die Band über ihre neueste Single. „Da wir uns immer mehr auf diese ständige Quelle der Stimulation verlassen, sinkt unsere Grundfreude und Begeisterung für das Leben im Allgemeinen. Ich glaube, wir stehen derzeit vor einer psychischen Krise, die größtenteils auf die Bildschirmsucht zurückzuführen ist.“

Zum Album hingegen teilt sie folgendes mit:

„Die Entscheidung, unser neuestes Album selbst zu betiteln, war eine bedeutende Entscheidung“, teilt die Gruppe mit. “Es ist eine authentische Darstellung des Sounds der Band. Wir liebten unseren Bandnamen in den frühen Jahren, aber nach all diesen Jahren des Wachstums glauben wir, dass die Songs auf diesem Album die beste Darstellung von “Make Them Suffer” als Namen und, was noch wichtiger ist, als unsere Vision für die Band sind. Das Album repräsentiert Jahre des Wachstums, der Entwicklung des Sounds und ist eine „vollständige“ Darstellung dieser Vision.”

Das in Eigenregie produzierte fünfte Werk, Jeff Dunne hat das Mixen und Mastering übernommen.

„Es fühlt sich an, als ob alle Teile zusammengekommen sind, um einen besonderen Moment in der Karriere der Band zu schaffen“, teilen Make Them Suffer mit. „Das Album ist das Ergebnis jahrelanger Ansammlung von Material, Experimenten und Wachstum. Wir denken, dass das in den Songs wirklich rüberkommt. Wir sind unglaublich aufgeregt, dass die Leute unsere gleichnamige Platte hören, und noch aufgeregter sind wir, was die Zukunft bringt. Wir können es kaum erwarten, diese Songs auf großen Bühnen mit größeren Produktionen zum Leben zu erwecken und ihnen das Spektakel zu bieten, das sie verdienen.“

„Jeder, der die Band in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, dass wir enorme Veränderungen und Selbstfindungen durchgemacht und uns anschließend neu erfunden haben. Wir haben das Gefühl, dass die Sterne günstig standen, um eine ganz besondere Zeit in der Karriere der Band zu schaffen, und wir können es kaum erwarten, allen dieses Wachstum zu zeigen.“

Hier ist es, für mich zumindest, egal, welchen Song ich anwähle. Ich kann daran nicht wirklich etwas, was es sich zu kritisieren lohnt, finden. Ich mag den Stilwechsel, ich mag den Clean-Gesang von Alex Reade und die zahlreichen Wechsel und Kontraste. Es ist sicherlich kein perfektes Album, aber es ist schon richtig gut und mir ist immer noch nicht langweilig, obwohl ich gefühlt seit Wochen nichts anderes höre. Ein unheimlich starkes Album mit ausschließlich guten Stücken. Selten kommt dies vor, umso mehr weiß ich es zu schätzen.

Band: Make Them Suffer

Albumname: s/t

Label: Sharptone Records

VÖ: 8. November 2024