Make Them Suffer veröffentlichen neue Video+Single „Mana God“ von selbstbetitelten Album

Die brandneue Single „Mana God“ von Make Them Suffer ist seit kurzem am Start und kommt mit einem Musikvideo. Der Track entstammt dem selbstbetitelten Studioalbum, das am 8. November 2024 in Australien über Greyscale Records und in allen anderen Ländern über SharpTone Records erscheinen wird. Das neue Werk ist das fünfte Studioalbum und zu „Mana God“ weiß Sänger Sean Harmanis folgendes zu sagen:

„Es ist ein schmaler Grat, wenn man über ein Lied wie Mana God spricht, ohne wie ein verrückter Verschwörungstheoretiker zu klingen. Ich glaube, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, an dem die Kontrollsysteme in unserem täglichen Leben für die meisten rational denkenden Menschen sowohl präsent als auch offensichtlich sind. Trotzdem wird es immer schwieriger, über solche Themen zu sprechen, und sie werden oft als aufrührerisch angesehen.“

Schaut euch hier das Video zu „Mana God“ von Make Them Suffer an.

„Mana God ist ein Lied über Kontrolle“, fügt Harmanis hinzu. „Die Kontrolle, die die Medien über unsere Gedanken und Ansichten haben können. Die Kontrolle, die religiöse Organisationen über das Leben der Menschen haben können. Das Maß an Kontrolle, das Regierungen durchsetzen können, und vor allem die Kontrolle, der wir oft durch unsere eigenen technologischen Geräte und ihre Algorithmen ausgesetzt sind.“

„Die meisten Menschen kennen heute mindestens einen oder mehrere, die durch die Echokammer ihres Telefons oder Computers an den Rand des Wahnsinns getrieben wurden. Ich bemerke, dass viele dieser Menschen gemieden, aus ihren Gemeinschaften geächtet und von ihrer eigenen Bestätigungsvoreingenommenheit gefangen gehalten werden, die ihnen über ihre Telefone aufgezwungen wird. Ich sehe nicht die Menschen als das Problem, sondern die Geräte, die für den Zusammenbruch menschlicher Verbindungen verantwortlich sind.“

„Mana God ist für mich ein Aufruf zum Handeln, um aus den aktuellen Kontrollsystemen auszubrechen und in einen Raum zurückzukehren, in dem Kommunikation und menschliche Verbindungen gepflegt und gefördert werden.“

Das selbstbetitelte Album der fünfköpfigen Band wird elf Tracks umfassen. Es erschienen schon einige Songs aus dem Werk, die alle unterhalb der Tracklist zum kommenden Longplayer zu sehen und hören sein werden. Produziert wurde das Ganze in Eigenregie zusammen mit Jeff Dunne (Disturbed, Ice Nine Kills, Fit For A King), der für das Mischen und Mastern zuständig war.

© Make Them Suffer – s-t (Artwork)

MAKE THEM SUFFER TRACKLISTE:

The Warning Weaponized Oscillator Doomswitch Mana God Epitaph No Hard Feelings Venusian Blues Ghost Of Me Tether Small Town Syndrome