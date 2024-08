MC5 mit zweiter Single “Can’t Be Found”, neues Album “Heavy Lifting”

Die legendären Punkrock-Pioniere MC5 haben “Can’t Be Found”, ihre zweite Single aus ihrem kommenden neuen Studioalbum “Heavy Lifting”, veröffentlicht. Die Single beinhaltet zwei Features mit Vernon Reid (Gitarrist von Living Colour) und Dennis Thompson (ehemaliger Drummer von MC5, gestorben am 9. Mai 2024). Bei “Heavy Lifting” handelt es sich um das erste Album der Band seit 53 Jahren. Das Werk wird am 18. Oktober 2024 erscheinen.

© MC5 – Can’t Be Found (Single Cover)

Den Track kann man hier hören:

earMUSIC wird erste neue Musik von MC5 seit über 50 Jahren (nach „High Time“ von 1971) mit dem Album HEAVY LIFTING am 18. Oktober veröffentlichen – einen Tag vor der Aufnahme der Band in die Rock & Roll Hall of Fame 2024, wo sie den „Musical Excellence Award“ erhalten werden. HEAVY LIFTING enthält Gitarrensounds und Gesang des MC5-Gründungsmitglieds Wayne Kramer, der zusammen mit dem Sänger und Songwriter Brad Brooks aus Oakland 12 der 13 Songs des Albums geschrieben hat. Seit fünf Jahrzehnten produktiv, war Kramer das letzte aktive Mitglied der MC5. Er verstarb unerwartet im Februar, gefolgt vom Tod des Schlagzeugers Dennis ‘Machine Gun’ Thompson im Mai.

© MC5 – Heavy Lifting (Cover)

MC5 – HEAVY LIFTING CD/Vinyl Track List:

Heavy Lifting (feat. Tom Morello) Barbarians At The Gate Change, No Change The Edge Of The Switchblade (feat. William Duvall & Slash) Black Boots (feat. Tim McIIrath) I Am The Fun (The Phoney) Twenty-Five Miles Because Of Your Car Boys Who Play With Matches Blind Eye (feat. Dennis Thompson) Can’t Be Found (feat. Vernon Reid & Dennis Thompson) Blessed Release Hit It Hard (feat. Joe Berry)

MC5 – HEAVY LIFTING Bonus CD/Vinyl Track List:

Ramblin’ Rose Kick Out The Jams Come Together Motor City Is Burning Borderline Gotta Keep Movin’ Future/Now Poison Shakin’ Street Sister Anne