Metallica mit zweiten Musikvideo zu “Too Far Gone?”

Metallica veröffentlichen zu ihrem Song “Too Far Gone?” ein zweites Musikvideo. Der Clip enthält Aufnahmen von dem Konzert am 6. August im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. Regie führte Coan “Buddy” Nichols and als Schauspieler ist Felipe Nunes dabei.

“Too Far Gone?” stammt vom aktuellen Metallica-Studioalbum “72 Seasons”, welches 146000 Einheiten in der ersten Woche allein in den USA verkaufte. Es landete auf Platz 2 in den Billboard 200 Charts. Es ist außerdem das zwölfte Top-10-Album der Band, von denen acht unter den Top-2 waren.

“72 Seasons” erschien am 14. April über dem bandeigenen Label Blackened Recordings. Produziert von Greg Fidelman mit Gitarrist/Sänger James Hetfield und Drummer Lars Ulrich.

