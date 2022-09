Mittelerde Auf den Spuren eines Mythos von Donato Giancola Buchkritik

Kaum etwas hat das Fantasygenre so sehr beeinflusst wie J.R.R. Tolkiens „Der Hobbit“, oder „Der Herr der Ringe“. Es gibt unzählige Adaptionen der Geschichten, sei es nun als Computerspiel, als Comic oder als Film. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Künstler, die sich der Welt von Tolkien gefangen haben.

Mittelerde Auf den Spuren eines Mythos von Donato Giancola



Einer dieser Künstler ist Donato Giancola, dem es gelungen ist Tolkiens Welt als Zeichnung aufs Papier oder andere Untergründe zu bringen. Dabei ist die Skizze mit dem Aquarellstift ebenso beeindruckend wie das voll kolorierte Ölgemälde auf Holz. Bezeichnend ist hierbei aber, dass sich der Künstler völlig frei in Tolkiens Werken bewegt hat und sich in keiner Weise von den bombastischen Filmen hat beeinflussen lassen.



Der Grundstein für die Geschichten von Tolkien liegt natürlich im „Hobbit“, in dem der Hobbit Bilbo Beutlin mit einigen Zwergen auszieht um einen Drachen zu töten. Wie durch Zufall erhält er dabei den einen Ring, der ihn unsichtbar machen kann.



Schwerpunkt in diesen Darstellungen legt der Künstler hier vor allem auf die Darstellung des Drachen Smaug, der in verschiedensten Positionen, wie beispielsweise beim Angriff auf Seestadt, oder wie er als Hamsterer wie ein Huhn auf seinem Goldschatz sitzt. Faszinierend, schön und gefährlich wird der riesige Drache von Giancola dargestellt, dessen Tod der Beginn des Endes war.



Danach wird auch direkt übergeleitet auf Tolkiens Meisterwerk „Der Herr der Ringe“. Durch seine Beschreibungen lässt Tolkien viel Platz für Interpretationen, welches dem Künstler daher in die Hände spielt. Eine der wichtigsten Figuren in der Sammlung ist aber nicht der Hobbit Frodo, der der neue Ringträger wird, sondern Gandalf. Hin- und hergerissen in seinen Rollen muss er versuchen, die Gruppe der Helden zum Schicksalsberg zu bringen, was auch in den Zeichnungen von Giancola zu sehen ist.



Donato Giancola bringt Tolkiens Welt wirklich zum Leben. Seine Bilder sind überaus ausdrucksstark und oft hat man sich selbst beim Lesen die Figuren so vorgestellt. Wie bei vielen anderen Künstlern sind es aber die kleinen Feinheiten, die das Bild zu etwas Besonderem machen.



Die Reise durch Tolkiens Welt ist aber nur möglich geworden durch den Künstler selbst und die vielen Sammler, die diese Kunstwerke für die Öffentlichkeit freigegeben haben. Mit dem Werk „Mittelerde Auf den Spuren eines Mythos“ erhält man eine wirklich atemberaubende Sammlung an Kunstwerken über das Tolkien Universum.



Als Fan dieser Geschichten bin ich, wie man unschwer lesen kann, mehr als begeistert von diesem Bildband. Donato Giancola hat mich von der ersten Seite gefangen nehmen können und hat mich erst auf der letzten Seite wieder frei gelassen. Für jeden Fan der Werke Tolkiens ist dieser Bildband ein absolutes Muss.



Meine Meinung: 10 von 10 Punkten