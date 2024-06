Montreal – Am Achteck nichts Neues CD Kritik

Schon am 12. April 2024 erschien das neue Studioalbum “Am Achteck nichts Neues” über Amigo Records. Mein nächstes Werk der Band nach “Hier und heute nicht”. Das Trio, bestehend aus Yonas, Hirsch und Max Power, sind alte Schulfreunde und haben schon als Teenager ihre erste Band gegründet – und an dieser Formation hat sich bis heute nichts geändert. Außerdem gibt es ein 20-jähriges Jubiläum zu feiern.

© Montreal – Am Achteck nichts Neues (Artwork)

Das Achteck bezieht sich im Übrigen auf die oktagon-förmigen Bierwagen auf etlichen öffentlichen Festen. “Wir haben dieses Album parallel zu den Planungen zur 20-Jahre-Band-Geburtstagstour geschrieben und aufgenommen – da kamen ganz ungewollt und ungeplant viele Bilder, Stimmungen und Erinnerungen aus der Anfangszeit hoch, die sich dann auch in die Lieder geschlichen haben” ordnet Bassist und Sänger Hirsch Lieder wie “Eine andere Stadt”, “Was ich bin”, “Bis in den Morgen” oder auch die erste Single und Titeltrack “Am Achteck nichts Neues” ein. Im letzten Lied “Straßen von Oberhausen” singt die Gruppe über ihren Freund Blubbi, Gitarrist der Sondaschule, und nehmen so Abschied. “Sowas gab es auf den ersten Platten noch nicht, hätten wir uns nicht getraut, konnten wir vielleicht aber auch einfach noch nicht” so Hirsch. Ein Lied voller Gänsehaut, das sich nicht verstecken braucht. Mit vollaufgedrehter Depressionen und anderen psychischen Problemen, einem Leben, das geradezu ausschließlich (gefühlt) bergab geht, vielleicht nicht so gut geeignet. Räusper. So ist das Leben. Oder meines zumindest. Daher kann ich auch mit “Mein Korn” viel anfangen und mich reinfühlen. Leider besser als gewünscht.

Die Platte beginnt allerdings mit “Zukunft”, einem Song, dem ich prinzipiell zustimmen würde, wären nicht die dunklen Wolken aktuell so präsent. “Ganz allein” behandelt das Thema Incels und ihre Anschauungen vor. “Mein Korn” wurde mit Sebastian Madsen geschrieben. Und hier erinnert mich der Gesang schon teilweise an Costa von Sondaschule. Nicht durchweg, aber vereinzelte Silben oder ganze Wörter, haben mich irritiert aufhorchen lassen. Das Wortspiel in “Fomo Sapiens” lieb ich viel zu sehr aber auch die Bedeutung dahinter. Fear Of Missing Out.

Aber auch Hits wie “Was ich bin” und “Primadonna und Primat” feiere ich sehr. Außerdem die schönen Melodien und Harmonien. Das Album läuft in einem Rutsch durch und ist viel zu schnell vorbei. Eigentlich lässt sich mehr Schlechtes über das Album auch nicht berichten. Finde es ausnahmslos gut und hab einige Ohrwürmer gefunden.

Unser Interview mit der Band gibt es hier.

Deluxe-Variante

Band: Montreal

Album: “Am Achteck Nichts Neues”

Label: Amigo Records

VÖ: 12.04.2024

Festivals 2024

01.06.24 Bad Iburg, Dosenfest

15.06.24 Interlaken (CH), Greenfield Festival

– 23.06.24 Scheeßel, Hurricane Festival – 23.06.24 Neuhausen ob Eck, Southside Festival

07.08.24 Eschwege, Open Flair

08.08.24 Rothenburg ob der Tauber, Taubertal Festival – 18.08.24 Großpösna, Highfield Festival

Diskografie

2005 „Alles auf schwarz“ CD/Vinyl

2007 „Die schönste Sprache der Welt“ CD/Vinyl

2009 „Zwischen Tür und Angel“ (EP) CD

2009 „Montreal“ CD/Vinyl

2012 „Malen nach Zahlen“ CD/Vinyl

2014 „Sonic Ballroom“ CD/Vinyl

2017 “Schackilacki” CD/Vinyl

2019 “Hier und heute nicht” CD/Vinyl

2020 “Mit fremden Federn” (EP) CD/Vinyl

2021 “Bestandsaufnahme: 2003-2021” CD/Vinyl/Kassette

2024 “Am Achteck nichts Neues” CD/Vinyl