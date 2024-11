Moses Pelham veröffentlicht zweite Single „Sound Good“

Musiker Moses Pelham veröffentlichte kürzlich seine zweite Single namens „Sound Good“ aus dem kommenden, finalen Album „Letzte Worte“, welches am 24. Januar 2025 erscheinen soll. Die dazugehörige „Letzte Worte LIVE“ Tour ist nahezu ausverkauft.

© Moses Pelham – Letzte Worte (Artwork)

„Sound Good“ Video:

// TOURDATEN

02.12.2024 Frankfurt

03.12.2024 Frankfurt

04.12.2024 Köln

06.12.2024 in Dresden

07.12.2024 in Hamburg

08.12.2024 in Berlin

10.12.2024 in München

11.12.2024 in Stuttgart

12.12.2024 in Frankfurt (sold out)

14.12.2024 in Frankfurt (sold out)

15.12.2014 in Frankfurt (sold out)

17.12.2024 in Frankfurt (sold out)

18.12.2024 in Frankfurt (sold out)

20.12.2024 in Frankfurt (sold out)

21.12.2024 in Frankfurt (sold out)