Mr. Irish Bastard – Battle Songs Of The Damned CD Kritik

„Battle Songs Of The Damned“ ist am 15. März 2024 auf Reedo Records / Rough Trade erschienen. Es ist das neue Studioalbum von Mr. Irish Bastard. Dieses Mal dreht sich die Mischung aus Punkrock und Irish-Folk um die irische Diaspora in den USA. „Geschichten, die vom Überlebenskampf, von Zusammenhalt und von unvergesslichen Feiern erzählen. Von den heldenhaften Taten der „New York’s Irish Navy“ bis hin zu den humorvollen Auseinandersetzungen auf Bostoner Hochzeiten und den emotionalen Momenten bei „The Parting Glass“ – jedes Lied ist ein Fenster in die Seele der irischen Einwandererommunity.“

© Mr. Irish Bastard – Battle Songs of the Dammned (Artwork)

Die Platte beginnt mit „All My Friends Are Idiots“ und dies ist ein guter Start. Alle Trademark des Genres und der Münsteraner Band schon mal vorhanden. „Wolfpack“ als drittes Stück tanzt ein bisschen aus der Reihe, aber das ist in Ordnung. So ganz meins ist es, wahrscheinlich nur je nach Stimmungslage.

Von Feiergelage („The Bar’s Out Of Beer“) zu etwas ernsten („New York’s Irish Navy“). Umschwung. Aber gut. Wieder ein Song, der aus der Reihe tanzt, ist „My Love Is Back From America“. Aber dieses Mal in einem klar positiven Sinne.

Mit Schwung geht es weiter in „The Irishman“, welches mir sehr gut gefällt. Danach folgt „The Parting Glass“ und ist ein krasser Gegensatz und es schwingt ein bisschen Melancholie / Abschied mit. „If I’m Not Long For This World“ trägt die Stimmung weiter.

Gebrochen wird es durch „We’re All Irish On St. Patrick’s Day“, anfangs noch ruhig wird es bald rockiger. (Punk)rockig wird es auch in „No Justice No Peace“ und in „Mc Gregor Irish Hooligan“. Und damit ist auch die Dreiviertelstunde, die, die Platte an Spielzeit vorbei und es beginnt von vorn.

Insgesamt ein gutes Album, das seine ernsten aber auch spaßigen, schnelleren aber auch ruhigeren Momente hat. Die Münsteraner haben wieder gut abgeliefert und eine Platte aufgenommen, die verschiedene Facetten abdeckt. Sehr schön, macht Spaß!

Mr. Irish Bastard gehen auf „Battle Songs of the Damned“ Tour.

Alle Live-Termine im Überblick:

02.03.2024 Wacken, Wacken Winter Special

07.03.2024 Stuttgart, Club Cann

08.03.2024 Aarau(CH), AHA

09.03.2024 Bern (CH), Klub Stellwerk

15.03.2024 Essen, Turock

17.03.2024 München, Backstage

22.03.2024 Cham, Live Club

23.03.2024 Nürnberg, Stereo/ Z-Bau

29.03.2024 Prag (CZ), Vagon Club

30.03.2024 Berlin, Hole44

04.04.2024 Bremen, Tower/Schlachthof

05.04.2024 Bielefeld, Forum

06.04.2024 Hamburg, Logo

12.04.2024 Freiburg, Jazzhouse

13.04.2024 Frankfurt, Batschkapp

20.04.2024 Köln, Luxor

11.05.2024 Hannover, Musikzentrum

Battle Songs Of The Damned track-listing

Formate: Digipak-CD, limitierte rote Vinyl, Boxset

