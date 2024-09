MTV VMA 2024: Alle Stars, die live performen und moderieren werden

Zum 40. Mal gehen die MTV Video Music Awards in diesem Jahr über die Bühne. Am heutigen Mittwochabend wird die Verleihung in der New Yorker UBS Arena starten. Ab 20 Uhr Ortszeit führt Megan Thee Stallion durch das Event. Zu Beginn gibt es aber schon die erste Performance von Eminem.

Die Acts, die bei den diesjährigen MTV VMA live auftreten:

Anitta (feat. Fat Joe, DJ Khaled + Tiago PZK) Benson Boone Camila Cabello Chappell Roan Eminem GloRilla Halsey Jessie Murph KAROL G Katy Perry Le Sserafim Lenny Kravitz LISA LL COOL J Megan Thee Stallion Rauw Alejandro Sabrina Carpenter Shawn Mendes Teddy Swims

Die Promis werden als Moderator:innen bei der Show zu sehen sein:

Addison Rae Alessandra Ambrosio Amelia Dimoldenberg Big Sean Busta Rhymes Cyndi Lauper Damiano David von Måneskin DANNA DJ Khaled Fat Joe Flavor Flav French Montana Halle Bailey Jordan Chiles Lil Nas X Miranda Lambert Naomi Scott Paris Hilton Suki Waterhouse Thalía Tinashe