Nasum streamt diesen Sonntag die Doku „Blasting Shit to Bits – The Final Show“

Die schwedische Grindcore-Band Nasum streamt ab diesem Sonntag die Dokumentation „Blasting Shit to Bits – The Final Show“ auf YouTube. Der Film zeigt die letzten 33 Songs, die die Band je gespielt hat. Der Film wurde am 6. Oktober 2012 im Debaser Medis in Stockholm, Schweden, gedreht und mit retrospektiven Interviews aus dem April 2016 vermengt.

© Nasum – Blasting Shit to Bits – The Final Show concert movie stream

Sänger Mieszko Talarczyk starb bei dem tragischen Tsunami von 2004, was fast sofort zur Auflösung der Gruppe führte. Diese Dokumentation zeigt die Rückkehr und die letzte Show der Band acht Jahre später.

Zur Dokumentation heißt es:

“Der Film dokumentiert die letzte, emotional und klanglich überwältigende Show der Band vor tausenden Fans in Stockholm. Der Film wendet eine rohe DIY-Ästhetik an, um den letzten Auftritt der Band so zu zeigen, wie er war, und enthält gleichzeitig neue Interviews, in denen die Band ihre Geschichte erzählt.”

Der Trailer dazu: