Neue Bandwelle für das Wave Gotik Treffen 2024 bekannt gegeben

Eine neue Bandwelle wurde für das kommende Wave Gotik Treffen 2024 bekannt gegeben, welches vom 17. Mai – 20. Mai 2024 stattfinden wird. Die Stadt Leipzig wird erneut am Pfingstwochenende traditionell in Schwarz gehüllt, und zwar mithilfe von Tausenden von Besucherinnen und Besuchern aus allen Teilen der Welt.

Mittlerweile wurden schon 117 Künstler offiziell für die 31. Ausgabe bestätigt. Neu dazugekommen sind die Acts Umbra Et Imago (D) ) , Zombeast (USA) – Reunionshow/Europapremiere , Suono (D) , Sierra (F) , MorphiuM (E) , Dalriada (H) , Dead Astronauts (USA) – Europapremiere , Gast (D) , Orphx (CDN) , Stoneman (CH) , Echobery (F) , Banane Metalik (F) , Basscalate (D) , Social Station (USA) , Automelodi (CDN) , Circuit Preacher (USA) – exklusive Europapremiere , Nils Keppel (D) , Brothel (USA) , Artwork/Belladonna (D) , Neila Invo (I) , Massiv In Mensch (D) , Lisieux (F) , Batboner (N) , Derniere Volonte (F) und Spiritual Front (I).

Das aktuelle Line-Up (Stand: 10.02.2024) sieht nun wie folgt aus:

12 Illusions (D) – Abu Nein (S) – Agent Side Grinder (S) – Agonoize (D) – Almara (D) – Andi Sex Gang (GB) Solo – Angels & Agony (NL) – Anneke Van Giersbergen (NL) Heavy Strings – Ashbury Heights (S) – Aska (IS) – Ausgang (GB) – Backworld (USA) – Blackbook (CH) – Blitzkid (USA) – Bloodsucking Zombies From Outer Space (A) – Bon Harris (GB) – CashForGold (USA) – Cemetary Girlz (F) – Christian Death (USA) – Clout Blued (D) – Cumulu Nimbus (D) – Dancing Plague (USA) – Death Loves Veronica (USA) Europapremiere – Deloraine (CZ) – Die Kammer (A/D) – Dive (B) – Dorsetshire (D) – Eihwar (F) – Enemy Inside (D) – Esplendor Geometrico (E) – Extize (D/F) – Fixmer & McCarthy (F/GB) – Flawless Issues (D) – Haunt Me (USA) Europapremiere – In Strict Confidence (D) – Irdorath (BY) – Keep Of Kalessin (N) – Klez.e (D) – Klutae (DK) – Knight$ (GB) – Kollaps (AUS) – Kontravoid (CDN) – Lament (D) – Maerzfeld (D) – Martial Canterel (USA) – Martin Dupont (F) – Megaherz (D) – Mila Mar (D) – Miranda Sex Garden (GB) – Mr. Irish Bastard (D) – Nitzer Ebb(GB) – Nürnberg (BY) – Ostaria (AUS) – Plantec (F) – Plastikstrom (D) – Primordial (IRL) – Principe Valiente (S) – Psyclon Nine (USA) – Public Memory (USA) – Reaper (D) exklusive Band-Reunionshow – Rendez-Vous (F) – Rosa Anschütz (D) – Rroyce (D) – Safi (D) – Schwarzer Engel (D) – SDH (Semoitics Department of Heteronyms) (E) – Sexgang Children (GB) – Sextile (USA) – Sidewalks and Skeletons (GB) – Sirenia (N) – Skeler (AUS) – Soviet Soviet (I) – Sowulo (NL) – Statiqbloom (USA) – Tanzwut (D) – The Beauty Of Gemina (CH) – The Bellwether Syndicate (USA) – The Cassandra Complex (GB) – The Secret French Postcards (USA) Livepremiere – Theatre Of Hate (GB) – This Morn Omina (B) – Tiamat (S) Clouds & Wildhoney-Set – Topographies (USA) – Tourdeforce (I) – Tragic Black (USA) – Twin Noir (D) – Twins In Fear (UA/CH) – Walt Disco (GB) – X-RX (D) – Xeno & Oaklander (USA) -Zombiesuckers (S) – Zweite Jugend (D) –

