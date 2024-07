New Model Army veröffentlicht Musikvideo zu “Coming Or Going”

New Model Army veröffentlichen ein Musikvideo zu ihrem Song “Coming Or Going” von ihrem aktuellen Studioalbum “Unbroken”. Das neue Musikvideo, gedreht und bearbeitet von Benjamin Conibear, fängt die rohe und elektrisierende Energie der Live-Performance der Band ein.

„Wir haben Mitte 2021 in unserem eigenen Studio angefangen erste Ideen zu schreiben und aufzunehmen. Schon früh wussten wir, dass unsere erste Wahl für den Mix der legendäre Tchad Blake sein würde.

Das Album klingt nach uns, aber doch anders, und es wurde grandios abgemischt – kraftvoll, dynamisch und musikalisch“, sagt die Band.

„Unbroken” ist als CD Hardcover Mediabook, Heavyweight Black LP Gatefold, Ltd. Heavyweight Red LP Gatefold und Digital verfügbar.

19 July Trier, Brunnenhof (DE) SOLD OUT

20 July Sommer Am Kiez, Augsburg (DE)

21 July Marburger Sommernächte (DE) *SOLD OUT

10 August Brutal Assault Festival (CZ)

17 Aug Beautiful Days Festival (UK) SOLD OUT

24 August V and B Festival, Château-Gontier (FR)

30 August Open Air an der Burg (DE) SOLD OUT

31 August Les Nuits de Longwy – Free Festival (FR)

10 October Edinburgh, o2 Academy (UK)

11 October Manchester, O2 Ritz (UK)

12 October Lincoln, The Engine Shed (UK)

13 October Cardiff, Tramshed (UK)

15 October Brighton, Chalk (UK)

16 October Norwich, Epic (UK)

17 October Birmingham, O2 Institute (UK)

18 October Frome, Cheese And Grain (UK)

19 October Sheffield, Leadmill (UK)

05 November Vaureal, Le Forum (FR)

06 November Mont-de-Marsan, Cafémusic (FR)

07 November Bilboa, Santana 27 (ES)

08 November Madrid, Mon (ES)

09 November Valencia, Rock City (ES)

10 November Barcelona, Razzmatazz 2 (ES)

12 November Milan, Legend Club (IT)

13 November Fribourg Fri-Son (CH)

14 November Tübingen, Sudhaus (DE)

15 November Heidelberg, HalleO2 (DE)

16 November Prague, MeetFactory (CZ)

18 November Leipzig, Werk 2 (DE) SOLD OUT

19 November Hannover, Capitol (DE)

20 November Bremen, Aladin Music Hall (DE)

21 November Münster, Jovel (DE)

22 November Venlo, Grenswerk (NL)

23 November Liège, Reflektor Club (BE)

27 November Istanbul, IF Performance Hall (TR)

29 November Athens, Kyttaro (GR)

30 November Thessaloniki, Mylos Club (GR)

01 December Sofia, Mixtape 5 (BG)

03 December Bucharest, Club Control (RO)

14 December Köln, Palladium (DE)

15 December Amsterdam, Melkweg (NL)

21 December Nottingham, Rock City (UK)

New Model Army

“Unbroken”

Label/Vertrieb:

earMUSIC/Edel

VÖ: 26.01.2024

Tracklisting:

Deserters

First Summer After

Language

Reload

I Did Nothing Wrong

Cold Wind

Coming Or Going

If I am Still Me

Legend

Do You Really Want To Go There?

Idumea