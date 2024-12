NOFX – Double Album CD Kritik

Zu diesem Zeitpunkt in der Karriere ein Doppelalbum? NOFX machen das mit „Double Album“. Allerdings machen zehn Songs kein „Double Album“ aus, vielleicht wenn ich das „Single Album“ dazu zähle. Das würde zum „Witz“ passen allerdings für mich persönlich nicht. Sonst gäbe es viel mehr Doppelalbum, wenn man das folgende noch dazu zählen könnte.

„Ich wünschte, ich wüsste es“, antwortet Frontmann Fat Mike. „OK. Ich meine, wir haben eine Menge Platten. Ich bin mir nicht sicher, wie viele es sind, sagen wir 15 mit 10 weiteren EPs und 65 7 „s. Ich wollte ein Doppelalbum machen, weil es da draußen keine guten Alben gibt. Pink Floyds „The Wall“ ist so ziemlich alles. Quadrophenia ist in Ordnung, wenn man ein Who-Fan ist, denke ich. Definitiv nicht das „Weiße Album“ [von den Beatles]. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sonst gute Doppelalben gemacht hat. Sicherlich nicht Hüsker Dü, Minutemen oder Smashing Pumpkins.“

„Ich mag unser letztes Release ‚Single Album‘ wirklich sehr, die Songs auf ‚Double Album‘ wurden zur gleichen Zeit aufgenommen, allerdings wurde dieses hier erst zwei Jahre später fertiggestellt. Ich denke, es ist ein sehr unterhaltsames Album, vielleicht unser lustigstes. Ich denke, es ist das, was viele unserer Fans hören wollen. Und es ist eine großartige dritte und vierte Seite für ein Doppelalbum. Ich habe mein Ziel, ein solides Doppelalbum zu machen, erreicht, aber es hat einfach viel länger gedauert, als ich es ursprünglich erwartet hatte.“ kommentiert Fat Mike.

In dem NOFX-Buch war die Abmachung, dass keines der Bandmitglieder sehen durfte, was die anderen über sie schrieben. Dieses Mal hat Mike die Erlaubnis bekommen, die Marotten und Eigenheiten der Leute in Songs zu verarbeiten, um ein Maximum an Geschwindigkeit und Komik zu erreichen. Aber vergisst dabei auch sich nicht. In dem 78-sekündigen Song „Joanna Constant Teen“ ist eine Hommage an die Domina, die während der Produktion seines Musicals Home Street Home sechs Wochen in Mikes New Yorker Airbnb wohnte, zu hören („Sie ist einfach eingezogen und hat jede Nacht mit mir gespielt. Sie sagte immer: ‘Mike, es ist Zeit, einen neuen Song zu schreiben. Fang an, oder du weißt, was passieren wird!’ Das war wirklich cool. Offensichtlich habe ich nicht so viel geschrieben.“)

Der Song „Alcopollack“ handelt von dem Booking-Agenten David Pollack, der seit über 30 Jahren mit der Band zusammenarbeitet und wegen seiner unverschämten Ehrlichkeit mehr als nur einen Teil seiner Kunden verloren hat. („Ich habe ihn gefragt, ob es okay ist, wenn wir das auf das Album nehmen, und er meinte: ‘Ja, klar. Es ist gemein, aber lustig.‘ “) „Fuck Day Six“ ist eine Geschichte über die Zeit, in der Mike in einer von Buddhisten geleiteten Reha-Klinik clean wurde (Wortspiel gewissermaßen beabsichtigt), mit viel Namedropping (und Deuce). („Jeder, der von Opiaten losgekommen ist, weiß, was ‘Tag sechs’ bedeutet.“).

Das nur mal als Beispiel.

Ich würde aber Mikes Einschätzung nicht teilen, dass es dort draußen keine guten Doppelalben gibt und wenn, hätte es sicherlich seine Gründe. Es scheint schwierig zu sein. Ich würde dieses, möglicherweise letzte Werk, auch nicht mit gut umschreiben. Schlecht trifft es aber auch nicht. Aber es holt mich eben auch nicht ab. Vielleicht relativiere ich es ein bisschen: aber ich würde das nicht als Doppelalbum nehmen, weil es halt nur als eines daher kommt und ich weder Vorgänger noch Nachfolger dazu zählen mag, nur weil noch so ein Release fehlt. Fans werden möglicherweise trotzdem glücklich.

NOFX – „Double Album“ (Fat Wreck)

Album-Stream:

Tracklist:

Darby Crashing Your Party My Favorite Enemy Don’t Count on Me Johanna Constant Teen Punk Rock Cliché Fuck Day Six Is It Too Soon if Time Is Relative? Alcopollack Three Against Me Gone with the Heroined

Im kommenden Jahr werden NOFX auf den Rock Am Ring / Rock im Park Festivals spielen!