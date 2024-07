Oasis veröffentlichen Up In The Sky in Monnow Valley Version, Definitely Maybe Anniversary erscheint im August

Oasis veröffentlichen ihre “Up In The Sky in Monnow Valley Version” und kündigen die 30th Anniversary Veröffentlichung ihres Debütalbums “Definitely Maybe” für den 30. August 2024 an. Das legendäre Werk wird als 4LP Deluxe Version sowie auf Doppel-CD, Kassette und Digital erscheinen. Enthalten sind Tracks aus den verworfenen Originalaufnahmen in den Monnow Valley Studios sowie Outtakes des endgültigen Albums, das in den Sawmills Studios in Cornwall aufgenommen wurde. Erstmals gemischt von Noal Gallagher und Callum Marinho.

© Oasis – Packshot – Definitely Maybe 30th – Deluxe

Das Album ist jetzt in Großbritannien mit 8-fachem Platin ausgezeichnet, hat sich weltweit über 6,1 Millionen Mal verkauft und ist das zweitmeist gestreamte Album der 90er Jahre in Großbritannien, nur übertroffen von seinem Nachfolger (What’s The Story) Morning Glory?.

Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition) wird am 30. August 2024 auf Big Brother Recordings veröffentlicht.

