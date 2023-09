“Omar And Cedric – If This Ever Gets Weird”: Film über At The Drive In und The Mars Volta

Gefilmt wurde über einen Zeitraum von über zwanzig Jahren und herausgekommen ist dabei der Film “Omar And Cedric – If This Ever Gets Weird”. Ein Film über At The Drive In und The Mars Volta. Mit Omar und Cedric sind im Übrigen Omar Rodríguez-López und Cedric Bixler Zavala gemeint. Allein Omars selbstgefilmte Aufnahme haben mehrere 100 Stunden Filmmaterial eingebracht. Diese Dokumentation wird zum ersten Mal der Öffentlichkeit am 28. Oktober 2023 beim Raindance Film Festival präsentiert. Zusammen mit Cloud Hills Films und PULSE Films ist das Ergebnis, bei dem Nicolas Jack Davies Regie führte und Johan Scheerer für Cloud Hills produziert, herausgekommen. Als Executive Producers für Pulse Films waren Sam Bridger und Alice Rhodes dabei.

Omar And Cedric – If This Ever Gets Weird (© Clouds Hill Films Production)

