Orden Ogan unterschreiben Vertrag bei RPM, neues Album und erste Single angekündigt

Die Metal-Band Orden Ogan unterschreibt einen neuen Vertrag beim Label Reigning Phoenix Music (RPM). Das neue Studioalbum “The Order Of Fear” soll im Sommer erscheinen. Die erste Single daraus mit dem Titel “My Worst Enemy” wird in Kürze, am 23. Februar 2024 via Reigning Phoenix Music, veröffentlicht.

Sebastian „Seeb“ Levermann, Sänger und Visionär von ORDEN OGAN, kommentiert den Vertragsabschluss mit Reigning Phoenix Music mit den Worten: „ORDEN OGAN freuen sich bekanntzugeben, dass wir einen Vertrag mit dem aufstrebenden Giganten der Heavy-Metal-Szene unterzeichnet haben: RPM! Wir werden mit alten und neuen Freundinnen und Freunden zusammenarbeiten und sind äußerst gespannt auf das, was kommen wird. Wir möchten aber auch die Gelegenheit nutzen, unserem ehemaligen Label AFM Records für die großartige Zeit und all die Dinge, die wir gemeinsam erreicht haben, zu danken.“

© ORDEN OGAN – My Worst Enemy [DIGITALE SINGLE]

RPM-Labelstratege Nils Wasko fügt hinzu: „ORDEN OGAN sind definitiv eine der gefragtesten Power-Metal-Bands in der großen Landschaft der harten Gitarrenmusik. Ihre Schaffenskraft und ihr Antrieb passen einfach perfekt zur Reigning-Phoenix-Music-Quintessenz. Dazu kommt, dass die Band und mich eine lange und vertrauensvolle Geschichte verbindet, die bis ins Jahr 2010 zurückreicht. Eines steht fest: Mit diesen neuen Voraussetzungen und Optionen wird es uns gelingen, gemeinsam mit Vollgas das nächste Level zu erreichen!“

Jochen Richert, RPM-Geschäftsführer, schließt ab: „Auch ich freue mich sehr, mit Seeb weiter am weltweiten Erfolg ORDEN OGANs arbeiten zu können. Neben dem, dass er ein toller Mensch ist, spricht seine Kunst für sich.“

https://ordenogan.rpm.link/myworstenemyPR

‚My Worst Enemy‘ ist die erste Single des bevorstehenden Albums »The Order Of Fear« und als Ballade eine überaus interessante Wahl. Der Songtext spielt, wie viele ihrer Lieder, mit zwei Ebenen: Einerseits erzählt er die Geschichte von Alister Vale, einem unsterblichen Wesen, das Tod und Leid verbreitet. Andererseits spricht er direkt zu Menschen mit Angst und Depressionen, um ihnen zu sagen, dass sie nicht allein sind. ‚My Worst Enemy‘ thematisiert, dass man oft sein eigener schlimmster Feind ist, indem man in negativen Gedankenspiralen gefangen bleibt und dieselben Fehler wiederholt.

„Seeb“ schließt ab: „Diesen Song hatte ich seit Jahren im Kopf und wollte ihn immer aufnehmen. Ich bin froh, dass er endlich aus meinem Kopf draußen ist.“

ORDEN OGAN live:

»Fegefeuer«-Tour 2024

w/ FEUERSCHWANZ, DOMINUM

10.04.2024 DE Hamburg – Große Freiheit 36 ZUSATZTERMIN

11.04.2024 DE Hamburg – Große Freiheit 36 AUSVERKAUFT

12.04.2024 DE Berlin – Huxleys Neue Welt AUSVERKAUFT

13.04.2024 DE Dresden – Alter Schlachthof

18.04.2024 DE Saarbrücken – Garage

19.04.2024 DE Erfurt – Club Central

20.04.2024 DE München – Backstage (Werk) AUSVERKAUFT

21.04.2024 DE München – Backstage (Werk) ZUSATZTERMIN

26.04.2024 DE Hannover – Capitol

27.04.2024 DE Osnabrück – Hyde Park

30.04.2024 DE Nürnberg – Löwensaal ZUSATZTERMIN

01.05.2024 DE Nürnberg – Löwensaal AUSVERKAUFT

02.05.2024 DE Stuttgart – LKA Longhorn AUSVERKAUFT

03.05.2024 DE Wiesbaden – Schlachthof

04.05.2024 DE Köln – Palladium

31.05. – 02.06.2024 CZ Pilsen – Metalfest

– 08.06.2024 SE Sölvesborg – Sweden Rock Festival

07.06.2024 NL Leeuwarden – Into The Grave

13.06.2024 ES Zamora – Z! Live Rock

14./15.06.2024 FI Vaasa – Lisää Löylyä Rock Festival

28.06.2024 FR Clisson – Hellfest AUSVERKAUFT – 06.07.2024 DE Ballenstedt – Rockharz Open Air AUSVERKAUFT

05./06.07.2024 DE Mühlheim an der Ruhr – Castle Rock – 13.07.2024 AT Leoben – Area 53 Festival

19.07.2024 DE Dannewerk – Dannewerk Open Air

27.07.2024 DE Rengsdorf – Rock The Forest

31.07. – 04.08.2024 RO Râșnov – Rockstadt Extreme Fest

09.08.2024 BE Kortrijk – Alcatraz Metal Festival – 17.08.2024 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

»Fegefeuer«-Tour 2024

w/ FEUERSCHWANZ, DOMINUM

27.11.2024 NL Eindhoven – Effenaar

28.11.2024 NL Haarlem – Patronaat

29.11.2024 FR Paris – Le Trabendo

03.12.2024 IT Trezzo sull’Adda (MI) – Live Music Club

06.12.2024 AT Wien – Arena

