Paddy Rock Open Air 2024 im August in Hameln

Im August findet das Paddy Rock Open Air 2024 statt. An zwei Tagen gibt es die volle Breitseite Live-Atmosphäre in Hameln. Mehr als zwanzig Bands quer durch die Genres von Irish-Folk-Punk, Punkrock, Metal und Hardcore. Es werden rund 1500 Zuschauer erwartet an diesen beiden Tagen: dem 23. und 24. August 2024.

Dieses musikalische Ereignis, organisiert von dem erfahrenen Veranstalter Adis Bajric von „La Sol Events“, bietet eine einmalige Mischung aus verschiedenen Musikstilen. Wiederholt findet das zweitägige Openair auf dem Areal neben dem Waldbad in Halvestorf statt, perfekt abgerundet mit speziellen Flächen für Zelter und Camper.

The Oreillys and the Paddyhats, The Cloverhearts, Paddy and the Rats und The Saint City Orchestra repräsentieren irische Klänge und Folk(punk)rock. Liebhaber des gezielten Punkrock und Oi!, mit energiegeladenen und harten Rhythmen, werden mit Peter and the Test Tube Babies, Perkele, Cockney Reject, V8 Wankers und der Mad Dog Dan Band auf ihre Kosten kommen.

Headbanger und Freunde des Metal & Rock kommen bei Equilibrium, The New Roses, Motorjesus, John Diva & the Rockets of Love, Defecto, New World Depression sowie Crossbar und UDO auf ihre Kosten. Eine härte Gangart gibt es bei Walls of Jericho, Unearth, April Art und The Take.

© Paddy Rock Open Air 2024