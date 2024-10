Phil Sgrosso hört bei As I Lay Dying auf

Mit Phil Sgrosso steigt nun das letzte verbliebende Mitglied, neben Sänger Tim Lambesis, aus. In der letzten Zeit haben alle anderen Musiker von As I Lay Dying einen Schlussstrich darunter gezogen. Zuletzt gingen der Großteil der Mitglieder und auch der Tourmanager. Das Statement von Rhythmusgitarrist Phil Sgrosso könnt ihr nachfolgend lesen:

“Hallo zusammen,

Vielen Dank für deine Geduld, da ich mir die Zeit genommen habe, meine Gedanken zu sammeln, bevor ich über den aktuellen Stand von As I Lay Dying spreche.

Angesichts der jüngsten Ereignisse, darunter dem Ausscheiden von Bandmitgliedern und der Absage unserer Europatournee vor der Veröffentlichung eines neuen Albums, ist klar, dass wir uns in einer schwierigen und ernsten Situation befinden.

Einfach gesagt haben die jüngsten Ereignisse gezeigt, dass As I Lay Dying für alle Beteiligten – ob kreativ, persönlich oder beruflich – kein gesundes oder sicheres Umfeld mehr bietet. Nachdem ich einige besorgniserregende Verhaltensmuster beobachtet habe, ist mir klar geworden, dass ich mit gutem Gewissen keine weiteren Handlungen mehr zulassen kann, die sich negativ auf alle auswirken könnten, die in diesem Bereich arbeiten.

Aus diesen Gründen halte ich es für mein Bestes, mich sowohl kreativ als auch persönlich vollständig von As I Lay Dying zu distanzieren.

Ich möchte auch Ryan, Ken und Nick, die sich kürzlich entschieden haben, sich zurückzuziehen, meine volle Unterstützung aussprechen. Ich bin dankbar für unsere Erfolge und unsere Freundschaft in den letzten drei Jahren.

Nach 21 Jahren, die ich dieser Band gewidmet habe, ist es mir nicht recht, das, was ich als mein „Lebenswerk“ betrachtet habe, zu verlassen oder aufzugeben. Ich bin nicht der Meinung, dass ich oder andere dazu gezwungen werden sollten, wie es so viele in der Vergangenheit getan haben.

Nach all dem, was hier hineingesteckt wurde, glaube ich, dass unsere Musik mit den richtigen Anpassungen und Umstrukturierungen weiterhin gedeihen und neue Möglichkeiten in einem gesünderen Umfeld erkunden kann.

Im Laufe der Zeit wurde As I Lay Dying durch Funktionsstörungen zurückgehalten, und ich habe das Gefühl, dass es nicht länger meine Verantwortung ist, diese Last zu tragen.

Vielen Dank an alle, die mir und der Musik von As I Lay Dying Unterstützung gezeigt haben. Ich freue mich darauf, meine Energie und Kreativität in naher Zukunft in neue, positivere Unternehmungen zu stecken.

-Phil Sgrosso”